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أخبار البلد

بمشاركة 8 أساقفة.. راهب و3 قسوس و8 قمامصة لدير المحرق

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:07 م
دير السيدة العذراء
دير السيدة العذراء مريم المحرق
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سامح سلام
احتفل دير السيدة العذراء بجبل قسقام بالقوصية المحرق ، بمحافظة أسيوط اليوم بانضمام راهب جديد لمجمع رهبانه، بعد أن اجتاز فترة الاختبار الرهبانى  المقررة بالدير.

كما احتفل دير المحرق بسيامة ثلاثة من الآباء الرهبان كهنة في درجة القسيسية وثمانية من الرهبان القسوس في رتبة القمصية، بمشاركة ثمانية من الآباء الأساقفة هم، أسقف ورئيس الدير نيافة الأنبا بيجول، وأصحاب النيافة:الأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن، والأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي، والأنبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط ومجمع رهبان الدير.

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أقيمت صلوات رهبنة الراهب الجديد قبل بدء صلوات رفع بخور باكر وفقًا لطقس الكنيسة، وحمل الراهب الجديد اسم الراهب بولس المحرقي.

وعقب انتهاء صلوات الرهبنة وبدء صلوات القداس الإلهي، وهو قداس الأحد الخامس من شهر بابه، أقيمت عقب صلاة الصلح، صلوات منح سر الكهنوت للرهبان الثلاثة لينالوا درجة القسيسية، وهم: القس بموا المحرقي والقس شيشوى المحرقي والقس نحميا المحرقي.

وعقب ذلك تم رسامة الرهبان القسوس الثمانية في رتبة القمصية، وهم: القمص فام المحرقي والقمص ويصا المحرقي والقمص سلوانس المحرقي والقمص تادرس المحرقي والقمص بنيامين المحرقي والقمص بطرس المحرقي والقمص داود المحرقي والقمص اغابيوس المحرقي.

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