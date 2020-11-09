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رياضة

أحمد أيوب: مؤمن زكريا أذكى لاعب شاهدته داخل الملعب

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:53 ص
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
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عمرو ابوبكر
تحدث أحمد أيوب، المدرب العام بالجهاز الفني لمنتخب مصر، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال أحمد أيوب، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، "مؤمن زكريا أذكى لاعب شاهدته داخل الملعب فهو لاعب يجيد التحرك والهروب من الخصم بشكل جيد".

وتابع المدرب العام بالجهاز الفني لمنتخب مصر "مؤمن زكريا يتميز بالتهديف وسرعته في التحرك، وإحراز الأهداف بأسهل طريقة".

وأنتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آراءهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.

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