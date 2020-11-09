فيات وبيجو يلغيان العديد من السيارات

وحتى الآن، لايوجد أي تفاصيل بشأن الموديلات أو العلامات التجارية التي سيتم وقف إنتاجها، ويجدر بالذكر أن ستيلانتيس ستصبح رابع أكبر صانعة سيارات في العالم مع 13 علامة تجارية تشتمل على عمالقة مثل بيجو وسيتروين ورام وجيب.







وستحتفظ كل علامة تجارية بهويتها الخاصة، حيث لن تكون هناك شارات ستيلانتيس على السيارات.لكن إنشاء منصات مشتركة لجميع العلامات التجارية سيكون إجراءً هامًا لخفض التكاليف.

في عام 2019 وقعت كلا من فيات كرايسلر وبيجو وسيتروين صفقة اندماج حيث ستحمل المجموعة الجديدة اسم ستيلانتيس ، وستكمل عمليات الاندماج بين الشركتين في العام المقبل.كما أنهم يناقشان حاليا الخطط المستقبلية للتصنيع والإنتاج ووفقا للتقارير فإنه من المحتمل أن يعني ذلك الاستغناء عن بعض الطرز والعلامات التجارية.وتم تسليط الضوء على السوق الصيني ، حيث انخفضت مبيعات بيجو سيتروين بشكل كبير هناك في السنوات الاخيرة.وأكد الرئيس التنفيذي لبيجو سيتروين ، كارلوس تافاريس أن الاندماج يعني بداسة جديدة في السوق الصيني ، في حين صرح المدير المالي لشركة بيجو سيتروين.