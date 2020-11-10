AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس الروسي يكشف تفاصيل اتفاق إنهاء الحرب بين أذربيجان وأرمينيا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:07 ص
الرئيس الروسي
الرئيس الروسي
Advertisements
شريف سيد
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سريان وقف إطلاق النار بين ارمينيا وأذربيجان في قره باغ، اعتبارا من منتصف ليل اليوم الثلاثاء. 

وقال بوتين وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية إنه سيتم نشر قوات حفظ سلام روسية في إقليم ناجوراني كاراباخ، بين أرمينيا وأذربيجان. 

وأضاف بوتين أن كلا من أذربيجان وأرمينيا، سيتوقفان عند المواقع التي وصلتا إليها، كما ستفتح جميع الطرق في ناجوراني كاراباخ، كما سيتبدلان الأسرى. 

وأعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إنه وقع اتفاقا مع قادة روسيا وأذربيجان لإنهاء الحرب.

وتصاعدت حدة القتال إلى أعنف مستوى له منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما لقي نحو 30 ألف شخص مصرعهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوتين يهاتف رئيس وزراء أرمينيا لبحث الصراع المسلح مع أذربيجان

رئيس الوزراء الأرميني يشن هجومًا على تركيا ويطالبها بالخروج من جنوب القوقاز

أرمينيا تكشف موقفها من خوض مباحثات سلام مع أذربيجان بوساطة روسيا

متهور ومولع بالحرب.. ماكرون ينتقد خطاب تركيا بشأن صراع أذربيجان وأرمينيا

بيان مشترك لـ أمريكا وروسيا وفرنسا بشأن النزاع في إقليم كاراباخ

نفاق واضح.. أذربيجان تعلن انتهاك أرمينيا للهدنة بعد ضربها لمدينة تارتار

ترشيحاتنا

حقيقة إصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان

شاهد.. محمد صلاح يحضر حفل زفاف شقيقه في الإسماعيلية

أزمة في الأهلي بطولة بادجي.. تفاصيل

أول تعليق من أحمد سليمان بشأن ترشحه لانتخابات نادي الزمالك

فشل صفقة الأهلي السوبر| فيديو

زوج عبلة كامل السابق عن مرضها بالسرطان: خداع لتحقيق مكاسب رخيصة على حساب فنانة كبيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر السيارات أمانا في العالم.. العناية الإلهية تنقذ فولفو volvo s80 من الطقس السيئ في مصر.. صور

أيقونة الفخامة.. هيونداي تطرح سوناتا ان لاين hyundai sonata n line موديل 2021.. صور

عشاء الرياضيين.. طريقة عمل الشوفان لتضخيم العضلات