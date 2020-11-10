خلال سنوات حكمه.. ترامب منع عادة عمرها أكثر من 100 عام داخل البيت الأبيض

على مدار 4 سنوات خلى البيت الأبيض من الحيوانات الأليفة، فطيلة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب لم تدب قدم حيوان داخل البيت الذي احتضن لأكثر من 100 عام حيوانات أليفة يصطحبها الرؤساء معهم.





ومع فوز جو بايدن بالرئاسة يعود التقليد القديم للحيوانات الأليفة في البيت الأبيض، فقد كان دونالد ترامب أول رئيس للولايات المتحدة منذ أكثر من 100 عام لا يملك حيوانًا أليفًا، بحسب ما نشرت "بي بي سي" البريطانية.





"شامب وماجور"





فمن المقرر أن يصطحب بايدن الديموقراطي كلبيه من نوع "جيرمان شيبرد" وألقابهما "شامب وماجور" معه إلى مقر الإقامة المترامي الأطراف بعد استلامه رسميًا مقاليد البيت الأبيض، فقد تمتلك كلابه قاعدة معجبين كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.Twitter ولديهم صفحة باسمهم بها عشرات الآلاف من المتابعين.





حصل بايدن على Champ باعتباره جروًا صغيرًا بعد انتخابه نائبًا للرئيس في عام 2008، حيث وعدته زوجته جيل بالحيوان الأليف بعد الانتخابات، ونشرت صورًا لكلاب مختلفة على ظهر المقعد أمامه على متن طائرة حملته.





"بو وصاني"





وكان لاختيار الاسم الذي اختاره أحفاد بايدن أهمية عاطفية، ففي خطابات حملته لانتخابات عام 2008 ، تذكر كيف كان والده يقول له: "في أي وقت تتعرض فيه للسقوط يا بطل.. انهض!"، تم رعاية ثم اعتماده في عام 2018 من جمعية Delaware Humane

Association.





كان كل من Water Dogs Bo و Sunny البرتغاليين من سكان البيت الأبيض خلال رئاسة باراك أوباما، وعندما أعلن فوزه ، قال أوباما لبناته: "لقد ربحت الجرو الجديد الذي سيأتي معنا إلى البيت الأبيض".





تم منح بو هدية لأطفال أوباما من السناتور تيد كينيدي في عام 2009 ، بينما جاءت صني في أغسطس 2013، وأثبت Bo ، الذي لديه صدر أبيض وكفوف أمامية ، و Sunny السوداء بالكامل، شعبيته حتى أنه ساعد في المهام الرسمية.





وقالت ميشيل أوباما خلال رئاسة زوجها: "الجميع يريد رؤيتهم والتقاط الصور.. فكنت أحصل على مذكرة في بداية الشهر مع طلب للحصول على جداولهم ، ولا بد لي من الموافقة على ظهورهم."





"بادي وسوكس"





كان لدى بيل كلينتون كلب "شوكولات لابرادور" تسمى Buddy خلال فترة رئاسته ، بالإضافة إلى قطة تدعى Socks، وغالبًا ما قاتل الثنائي ووصفتهما صحيفة نيويورك تايمز على سبيل المزاح بالعدو.





أخبر كلينتون المراسلين في عام 2000 أن بادي كان ينام أحيانًا بجانبه عندما تكون زوجته بعيدة، وقال: " إنه صديقي الحقيقي"





حتى أن هيلاري كلينتون كتبت كتابًا عن الحيوانات الأليفة ، بعنوان Dear Socks ، Dear Buddy ، والذي يتضمن رسائل من الأطفال وتفاصيل عن تنافسهم وعاداتهم.





الأنسة بيزلي وبارني





من بين حيواناته الأليفة، كان لدى جورج دبليو بوش أثنان من الكلاب الاسكتلندية تدعى الآنسة بيزلي وبارني عندما كان رئيسًا، ظهرت الكلاب في مقاطع فيديو أصدرها البيت الأبيض مثل "A Very Beazley Christmas" و "Barney Cam".





فيما وصف بوش الآنسة بيزلي بأنها "مصدر فرح" ، وقال إنه هو وبارني يشتركان في حب الهواء الطلق.





"يوكي"





كان الكلب المفضل للرئيس ليندون بي جونسون عبارة عن مزيج من الكلاب يدعى يوكي، حيث عثرت" لوسي" ابنة جونسون ، على يوكي في محطة بنزين في مسقط رأسه بولاية تكساس في يوم عيد الشكر عام 1966 ، وفقًا لموقع متحف الحيوانات الرئاسية ، الذي يجمع معلومات عن الحيوانات الأليفة في البيت الأبيض.









وأعطت لوسي الكلب لجونسون كهدية عيد ميلاد في العام التالي، وقام الزوجان بكل شيء من حضور اجتماعات مجلس الوزراء إلى السباحة معًا.

قال حفيده ذات مرة: "لقد تقاسموا رابطًا مهمًا للغاية جسد الروح: فقط في أمريكا يمكن لصبي فقير من جونسون سيتي أن ينتهي به المطاف في البيت الأبيض".





"فالا"

من بين أشهر كلاب البيت الأبيض هو Scottish Terrier Fala المحبوب من فرانكلين دي روزفلت، فقد تم منح فالا لـ روزفلت من قبل ابن عمه في عام 1940 .





ووفقًا لمتحف الحيوانات الأليفة الرئاسي ، كان لدى فالا عظمة على صينية إفطار الرئيس كل صباح ، وحتى أنها كانت بحاجة إلى سكرتير معين له للرد على بريده، وكان الرئيس قد صنع الكعكة خصيصًا لعيد ميلاد فالا.





في حملة حظيت بدعاية كبيرة في عام 1942 ، تبرعت فالا بالألعاب للترويج إلى المجهود الحربي، كما تم تصوير أفلام عن فالا ، وتم إحياء ذكرى الكلب في تمثال بجوار روزفلت في نصب فرانكلين ديلانو روزفلت التذكاري في واشنطن العاصمة.





مكروني





ليست القطط والكلاب فقط هي من حملت لقب "أول حيوان أليف"، كانت هناك أيضًا حيوانات أخرى، فكان المهر مكروني هدية لابنة جون إف كينيدي كارولين من ليندون جونسون.





كان المهر يبيت عادة في فيرجينيا ، لكنه كان يأتي مرارًا إلى البيت الأبيض ، حيث تم تصويره وهو يتجول حول الأرض، ووفقًا لمتحف الحيوانات الأليفة الرئاسي ، عندما كانت جاكي كينيدي تقوم بجولة في إمبراطورة إيران ، قامت مكروني بإغراق الملكة فرح في محاولة واضحة لأكل النرجس التي كانت تحمله.



