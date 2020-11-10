دراسة: فيتامين هـ المستخرج من زيت النخيل يعزز الاستجابة المناعية للجسم

أكدت أحدث الأبحاث الطبية أن فيتامين "ه" المستخرج من زيت النخيل يساعد في تعزيز الاستجابة المناعية للجسم، وفق ما تشير إليه نتائج دراسة أجريت على خلايا كبد الفئران.
ووفقا للدراسة الحديثة التي أجريت في جامعة "كيانجسان" في ماليزيا، يحتوى زيت النخيل على كميات وفيرة من مركبات فيتامين "ه" ، والذي يشتمل على مركبات "توكوفيرول" و"توكوترينول"، وهى مركبات لها تأثيرات مضادة للأكسدة.
وتحمي هذه المركبات الخلايا من التلف الناتج عن المواد الكيميائية السامة الناجمة عن عمليات التمثيل الغذائي، في حين وجد أن مركب "توكوفيرول"، المعروف على نطاق واسع، وخضع للبحث، لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عنه.