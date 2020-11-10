بعد شائعة إصابتها بالسرطان.. الجمهور يبحث عن عبلة كامل على جوجل

تصدرت الفنانة الكبيرة عبلة كامل مؤشرات البحث بـ "جوجل مصر" بعد تداول شائعة إصابتها بالسرطان وأنها تحاربه في مراحله الأخيرة.









ورد الفنان إيهاب فهمي، وكيل نقابة المهن التمثيلية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان، بمراحله الأخيرة.











وكتب إيهاب فهمي، عبر حسابه على فيسبوك: «الست عبلة كامل بخير ونرجو عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة، وزى الفل وبصحة جيدة والحمد لله».











يأتي ذلك بعدما حسم الفنان أحمد كمال، الزوج السابق للفنانة القديرة عبلة كامل، ما تردد مؤخرًا حول إصابتها بمرض السرطان (الخبيث) ومصارعتها له في مراحلها الأخيرة، إذ نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تكذيبًا للخبر المتداول.











وكتب أحمد كمال في منشوره، على فيسبوك: «الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم، كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة».









