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توك شو

الناظر: هناك أكثر من 150 لقاحا لـ كورونا.. ومصر بها قلعة صناعية لإنتاج الأمصال

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:35 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور هانى الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، إن مصر شاركت فى التجارب الإكلينيكية للقاح الصينى والنتائج مبشرة جدًا، لافتًا إلى أن روسيا أشادت باللقاح الصينى، مؤكدًا أن تجربتها الناجحة مع فيروس كورونا مهمة جدًا ويجب أن تدرس.


وأضاف هانى الناظر، خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن هناك أكثر من 150 لقاحا لفيروس كورونا فى العالم حاليًا، مشيرًا إلى أن الصين مستعدة للاحتفال بالفوز فى سباق اللقاحات فى الفترة المقبلة.


وأكد أن مصر بها قلعة صناعية لإنتاج اللقاحات ولدينا المعدات والإمكانيات لإنتاج اللقاح، منوهًا إلى أنه لا توجد أى دولة يمكنها أن تعطى التطعيمات لأحد قبل أن يحصل عليه مواطنوها.


وأوضح أن التطعيم ضد فيروس كورونا لا يكون على جرعة واحدة ولكن جرعتين، مشيرا إلى أن الفرق بين كل جرعة 25 يوما.

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