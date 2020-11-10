لقاءات جماهيرية مع رؤساء المراكز بقرى الحسنة ونخل لحل مشاكل المواطنين

عقد سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل

إجتماعا

بحضور بشير سلطان نائب رئيس المدينه، مع عدد من شيوخ وعواقل مركز ومدينة نخل، تنفيذا لتعليمات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .



واستعرض الاجتماع موقف توزيع الأراضى والمساكن في التجمعات التنمويه التي تم الانتهاء منها، وتحديد مدى رغبتهم فى الإستفادة من هذه المشروعات ، وذلك فى ضوء الشروط الجديده طبقا للتكلفة والإستماع إلى آرائهم فى هذا الموضوع، بهدف تحقيق سياسة التوطين في هذه المناطق والتوسع في الزراعات، والانشطة الاقتصادية ،وتوفير فرص عمل لهم، وتحقيق الإقامة الكاءنة السكان في المنطقة.





في نفس السياق.. تفقد اللواء أسامه أحمد محمد عفش ، رئيس مركز ومدينة الحسنه، برفقته المهندس أحمد عبد الحليم سالمان ، نائب المركز والمدينة الحسنة، بعض القري التابعه لمركز ومدينة الحسنة، وذلك للإطمئنان علي الخدمات المقدمه للمواطنين وحل المشاكل علي الطبيعه ، أو اي معوقات تخص المواطنين بهذه القري.



وتم عقد لقاءات مع بعض الأهالي والعواقل لمناقشة طلباتهم والمشاكل التي تواجههم ، خاصة الإنارة وبرنامج



كما تم عرض ومناقشة جميع المشاكل الخاصه بالمواطنين ووعد بوضع الحلول السريعه لها وذلك لتسهيل مصالح المواطنين والعمل علي توفير حياه كريمه لهم.



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واستعرض الاجتماع موقف توزيع الأراضى والمساكن في التجمعات التنمويه التي تم الانتهاء منها، وتحديد مدى رغبتهم فى الإستفادة من هذه المشروعات ، وذلك فى ضوء الشروط الجديده طبقا للتكلفة والإستماع إلى آرائهم فى هذا الموضوع، بهدف تحقيق سياسة التوطين في هذه المناطق والتوسع في الزراعات، والانشطة الاقتصادية ،وتوفير فرص عمل لهم، وتحقيق الإقامة الكاءنة السكان في المنطقة.في نفس السياق.. تفقد اللواء أسامه أحمد محمد عفش ، رئيس مركز ومدينة الحسنه، برفقته المهندس أحمد عبد الحليم سالمان ، نائب المركز والمدينة الحسنة، بعض القري التابعه لمركز ومدينة الحسنة، وذلك للإطمئنان علي الخدمات المقدمه للمواطنين وحل المشاكل علي الطبيعه ، أو اي معوقات تخص المواطنين بهذه القري.وتم عقد لقاءات مع بعض الأهالي والعواقل لمناقشة طلباتهم والمشاكل التي تواجههم ، خاصة الإنارة وبرنامج المياه الأسبوعي.كما تم عرض ومناقشة جميع المشاكل الخاصه بالمواطنين ووعد بوضع الحلول السريعه لها وذلك لتسهيل مصالح المواطنين والعمل علي توفير حياه كريمه لهم.اقرأ ايضا :

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