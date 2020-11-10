AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لقاءات جماهيرية مع رؤساء المراكز بقرى الحسنة ونخل لحل مشاكل المواطنين

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:29 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح
تسعي محافظة شمال سيناء، الي تنفيذ التوطين بمنطقة وسط سيناء "الحسنة ونخل" ، وفي هذا الصدد عقد سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل إجتماعا بحضور بشير سلطان نائب رئيس المدينه، مع عدد من شيوخ وعواقل مركز ومدينة نخل، تنفيذا لتعليمات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء . 

واستعرض الاجتماع موقف توزيع الأراضى والمساكن في التجمعات التنمويه التي تم الانتهاء منها، وتحديد مدى رغبتهم فى الإستفادة من هذه المشروعات ، وذلك فى ضوء الشروط الجديده طبقا للتكلفة والإستماع إلى آرائهم فى هذا الموضوع، بهدف تحقيق سياسة التوطين في هذه المناطق والتوسع في الزراعات، والانشطة الاقتصادية ،وتوفير فرص عمل لهم، وتحقيق الإقامة الكاءنة السكان في المنطقة.


في نفس السياق.. تفقد اللواء أسامه أحمد محمد عفش ، رئيس مركز ومدينة الحسنه، برفقته المهندس أحمد عبد الحليم سالمان ، نائب المركز والمدينة الحسنة، بعض القري التابعه لمركز ومدينة الحسنة، وذلك للإطمئنان علي الخدمات المقدمه للمواطنين وحل المشاكل علي الطبيعه ، أو اي معوقات تخص المواطنين بهذه القري.

وتم عقد لقاءات مع بعض الأهالي والعواقل لمناقشة طلباتهم والمشاكل التي تواجههم ، خاصة الإنارة وبرنامج المياه الأسبوعي.

كما تم عرض ومناقشة جميع المشاكل الخاصه بالمواطنين ووعد بوضع الحلول السريعه لها وذلك لتسهيل مصالح المواطنين والعمل علي توفير حياه كريمه لهم.

اقرأ ايضا :
مبادرة لحماية شواطئ العريش من أضرار البلاستيك

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنفيذي الحسنة بشمال سيناء يناقش مشاكل المواطنين

جنة على أرض الفيروز .. التجمعات التنموية بسيناء بداية على طريق تنمية المناطق البدوية

تنفيذي الحسنة يناقش الاستعدادات لسيول الشتاء

حملة لإزالة الرمال على طريق الحسنة - القسيمة بوسط سيناء

بعد تحذيرات الأرصاد.. استعدادات مبكرة في سيناء لمواجهة موسم الشتاء ومخاطر السيول

محافظة شمال سيناء تبحث إقامة 3 تجمعات بدوية عمرانية متكاملة

ترشيحاتنا

4 سنوات كانت كافية.. لماذا خسر ترامب الانتخابات الرئاسية؟

قتلت عشيقها وأكمل جريمتها أشقاؤها.. تفاصيل العثور على جثة شاب ثلاثينى متفحمة

فيديو جراف.. ترامب يعرض أحد ممتلكاته الثمينة للبيع

مستشفى بريطاني يرفض علاج طفلة مريضة بسبب مهنة والدتها.. تفاصيل

أخبار التوك شو.. وزير المالية يزف بشرى سارة للمعلمين ..أحمد موسى يكشف مصير مرتضى منصور بعد خسارة الانتخابات.. وموعد ظهور لقاح فيروس كورونا

الدولار يسجل 15.70 جنيه فى 9 بنوك اليوم الثلاثاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أول لقاء تليفزيوني .. صور تبرز حب محمد فراج وبسنت شوقي

لعشاق الشاي.. هل يمكن تناوله أثناء الصيام المتقطع؟

سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021 متاحة بالتقسيط والاستلام الفوري.. صور