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أخبار العالم

سعد الحريري ناعيا صائب عريقات: خسارة جسيمة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:37 م
رحيل صائب عريقات
رحيل صائب عريقات المناضل الكبير
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مـيــــس رضـــا
نعى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الذى وافته المنية اليوم، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 65 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.


وقال "الحريري"، فى نعيه: "غياب صائب عريقات خسارة جسيمة للحضور الفلسطيني في المنتديات العربية والدولية، فكان دوره في حلبات التفاوض علامة فارقة من علامات الدفاع عن القضية الفلسطينية".


وتقدم بأحر التعازي للرئيس محمود عباس ولقيادة السلطة الوطنية ورفاقه وعائلته.

 
وكان الرئيس محمود عباس كان قد نعى باسمه وباسم القيادة الفلسطينية والحكومة والشعب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والأكاديمي البارز صائب عريقات، حيث اعتبر فقده يمثل خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا، في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية ، وأعلن الرئيس الحداد بتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.

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