أشعر بالكسل قبل الصلاة .. هل علي ذنب لو صليت بدون خشوع ؟

أحيانًا أشعر بالكسل قبل الصلاة فهل علي ذنب لو أديت الصلاة بدون خشوع ؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وأوضح شلبي، قائلًا: أنه يجب على كل إنسان أن يؤدي الخمس فرائض التى فرضها الله تعالى، ولو صلى السنن فله الثواب الأكبر، ومن لا يشعر بالخشوع فى صلاته فلا يتركها بل يحافظ عليها، وبالمواظبة على الصلاة سيأتى الخشوع، أما فى عدمه لا أترك الصلاة.





وتابع: فالكسل فى الصلاة هو من وساوس الشيطان فصلي حتى لو لم يكن هناك لا خشوع فمع الوقت سيأتى إليك الخشوع.



