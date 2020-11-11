AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أشعر بالكسل قبل الصلاة .. هل علي ذنب لو صليت بدون خشوع ؟

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
Advertisements
إيمان طلعت
أحيانًا أشعر بالكسل قبل الصلاة فهل علي ذنب لو أديت الصلاة بدون خشوع ؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

وأوضح شلبي، قائلًا: أنه يجب على كل إنسان أن يؤدي الخمس فرائض التى فرضها الله تعالى، ولو صلى السنن فله الثواب الأكبر، ومن لا يشعر بالخشوع فى صلاته فلا يتركها بل يحافظ عليها، وبالمواظبة على الصلاة سيأتى الخشوع، أما فى عدمه لا أترك الصلاة.

وتابع: فالكسل فى الصلاة هو من وساوس الشيطان فصلي حتى لو لم يكن هناك لا خشوع فمع الوقت سيأتى إليك الخشوع. 

«كيفية التغلب على الكسل في أداء الصلاة» سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفوى بدار الإفتاء، إن التغلب على الكسل في الصلاة يكون بالمسارعة والمبادرة إلى أدائها عقب الأذان مباشرة، إضافة إلى ضرورة إحساس العبد بالتلهف للقاء الله - سبحانه وتعالى- والوقوف بين يديه.

واستشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء بقوله - تعالى-: « فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا»ن ( سورة النساء: الآية 103).

وأوضح أن الله  - عز وجل- أمرنا بالمبادرة إلى الوقوف بين يديه في هذه الأوقات الخمسة، في كل يوم وليلة، فإذا حرمنا من هذا الفضل، وهذا الوقوف، وهذا الاستعداد؛ فنحن في حرمان حقيقي.

وأضاف أنه يجب على كل مسلم أن يفكر أنه إذا ترك الصلاة؛ كان على خطر ومشكلة عظيمة بينه وبين ربه - تبارك وتعالى-؛ لذا كان عليه أن يبادر إليها بمجرد سماع الأذان، ويعود نفسه على ذلك.


كيفية التركيز في الصلاة:

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء، أن الانشغال بأمور الحياة أثناء الصلاة، ينتقص من أجرها، مشيرًا إلى أن هناك خطوتين بهما يمكن للمُصلي التركيز في الصلاة وتجنب شرود الذهن.

وأردف «ممدوح» خلال رده على أسئلة المتابعين لصفحة دار الإفتاء على «فيس بوك»، في إجابته عن سؤال: «ما علاج السرحان في الصلاة؟»، أن هناك خطوتين بهما يمكن للمُصلي التركيز في الصلاة وتجنب شرود الذهن، أولهما ذكر الله هو أفضل علاج للشرود في الصلاة، ثم التمهل في قراءة الآيات أثناء الصلاة، والتأمل في معانيها.

وواصل أمين الفتوى: يجب النظر في الوقوف عند موضع السجود، وكذلك النظر إلى السبابة في التشهد، منوهًا بأن هناك بعض العلماء يرون أن إغماض العينين يجعل المُصلي أكثر عُرضة للسرحان والشرود.

علاج السهو في الصلاة: 

بين الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن علاج السهو الشديد في الصلاة هو أن يُهيئ المصلي نفسه قبل الصلاة بدقيقتين أو ثلاث بأنه سيصلي ويقف بين يد مالك الملك الله -عز وجل-،لافتًا إلى أنه يجب المحافظة على السُنة القبلية للصلاة لأنها تمهّد القلب والعقل والجوارح لأداء الفريضة.

وأفاد أمين الفتوى خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، أنه إذا أراد المصلي أن يخشع في الصلاة ويشعر بها سيخشع إذا أراد ذلك، مشيرًا إلى أنه يجب الحرص على الذكر والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل كل صلاة وأداء السنة ثم استحضار عظمة الله عز وجل وادخل في الصلاة بهدوء وسكينة.

ودعا إلى المواظبة على دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام مباشرة بأن بقول المصلي" اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم " ويشرع في قراءة الفاتحة".


علاج النسيان في الصلاة: 

ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه : " أنسى أثناء الصلاة فماذا أفعل"؟.

ورد المفتي السابق قائلًا: «إذا حدث وشككت في عدد الركعات فابني على الأقل بمعنى إذا ساورك الشك هل صليت 3 ركعات أم 4 فابن على أنك صليت 3 وقمت للرابعة، وإذا استمر الشك معك طويلا فصلي أمام شخص واسأله كم صليت إذا قال لك مثلا خمس ركعات فابن على الأكثر بعد ذلك ولو لفترة محدودة بمعنى إذا شككت أصليت 3 أم أربع فاجلس للتشهد وسلم على أنك صليت أربع . وظل ذلك فترة تبني على الأكثر حتى يستقر الأمر لديك وصلي طبيعيا ».

وأفاد عضو هيئة كبار العلماء أن النظر إلى موضع السجود أثناء الصلاة من الأمور التي تزيد التركيز فيها، ولا تجعل هناك سهوًا فى الصلاة، منوهًا بأن هناك طريقة أخرى وهى القراءة بصوت مرتفع نسبيًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعاء ثوابه حسنات كبيرة منذ خلق آدم وحتى يوم القيامة.. الإفتاء توضح

هل تقبل صلاتي وأنا كسلان؟.. الإفتاء تجيب

أفضل طريقة للتغلب على الكسل فى الصلاة

دعاء لعلاج الكسل فى العبادة

ترشيحاتنا

اشمعنى في الوقت ده بالذات.. أحمد عيد عبد الملك يعلق على شائعة انتقال ساسي لـ بيراميدز

سعر العملات الأجنبية بمستهل تعاملات الأربعاء

حكم تقديم الطعام في العزاء.. الإفتاء: يَحرُم في حالتين

حدث ليلاً| المصريون في اليونان يرحبون بـ السيسي.. ارتفاع عدد ضحايا أتوبيس القصير.. انفجار في سوريا.. عودة وجوه إدارة أوباما للحكم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 11/11 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

مبروك عطية يكشف عن أغرب واقعة سؤال وردت إليه على الإطلاق.. فيديو

AdvertisementS

فيديو حقق ملايين المشاهدات.. فتاة تكشف خيانة حبيبها من نظارته الشمسية | شاهد

أمير مرتضى منصور يدرس الرحيل عن نادي الزمالك

القصة كاملة.. حقيقة توقيع فرجاني ساسي لـ بيراميدز

بعد ارتفاع عدد الضحايا.. ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث انقلاب أتوبيس القصير

حكم تقديم الطعام في العزاء.. الإفتاء: يَحرُم في حالتين

أحدث ظهور لـ أنجلينا جولي مع ابنتها الصغرى.. وسر علاقتها الحالية بـ براد بيت .. صور

أخبار الرياضة| أمير مرتضى منصور يدرس الرحيل عن الزمالك.. وحقيقة توقيع فرجاني ساسي لـ بيراميدز

أدعية تحصين المنزل بالقرآن

أخبار الفن| عدد زيجات أحمد الفيشاوي.. وتعليق نيللي كريم على أزمة كاملة أبو ذكري

أشعر بالكسل قبل الصلاة .. هل علي ذنب لو صليت بدون خشوع ؟

الإفتاء توضح علاج ترك الصلاة وعقوبة التكاسل عنها

أخبار التوك شو| أحمد موسى يكشف تفاصيل مروعة عن الصراع في إثيوبيا.. طارق شوقي: الدراسة مستمرة بكورونا أو بدون كورونا.. الصحة: تضاعف أرقام إصابات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على شيفروليه بولت الكهربائية موديل 2022 ذاتية القيادة

شاهد.. دودج تشارجر تتحول إلى سيارة كوبيه بتصميم كلاسيكي

أحدث ظهور لـ أنجلينا جولي مع ابنتها الصغرى.. وسر علاقتها الحالية بـ براد بيت .. صور