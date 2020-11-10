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الأعراض والعلاج .. كل ما تريد معرفته عن البرد والأنفلونزا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:31 م
الأعراض والعلاج ..
الأعراض والعلاج .. كل ما تريد معرفته عن البرد والانفلونزا
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اسماء محمد

تأتى نزلات البرد  والإنفلونزا فى مقدمة المشكلات الصحية التى تنتشر خلال فصل الشتاء، لذا نقدم لكم أهم المعلومات التي يجب معرفتها عن نزلات البرد و الإنفلونزا وطرق العلاج والوقاية لكل منهما ،وذلك وفقا لما أورده موقع " medlife " .

 نزلات البرد

نزلات البرد هي مرض شائع جدا ، وغالبا ما نتجاهله باعتباره جزء طبيعي من تغيير الفصول .

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 تشمل أعراض نزلات البرد :

التهاب الحلق

احتقان الصدر

الصداع والعطس

سيلان الأنف

وتؤثر نزلات البرد على البالغين والأطفال على حدٍ سواء ، ومن المتوقع أن تهدأ أعراض نزلات البرد في غضون يومين ولا تتطلب أي تدخل طبي جاد، إلا إذا استمرت فترة أطول .

 

طرق العلاج والوقاية: من الأفضل الراحة ، وتناول الأطعمة المطبوخة في المنزل ، وشرب الكثير من السوائل الطبيعية الدافئة للتغلب على هذه المشكلة الصحية.

الانفلونزا

الأنفلونزا ليست مرضًا صحيًا خطيرًا مثل نزلات البرد ، لكن لا ينبغي تجاهلها، وهي مرض تنفسي معدي يسببه فيروس يسمى الانفلونزا. يمكن أن يكون خفيفًا أو شديدًا أيضًا.

على غرار البرد ، يعاني مريض الإنفلونزا من آلام في الجسم والتهاب الحلق والحمى والصداع وما إلى ذلك ، وهذه كافية لتدمير الموسم.

 

طرق العلاج والوقاية:

حافظ على نظافة الجهاز التنفسي ، أي اغسل يديك بشكل متكرر لتجنب جراثيم الإنفلونزا والبكتيريا، تمرن يوميًا لتقوية مناعتك، حافظ على فمك مغطى بيديك عند السعال أو العطس، إذا أصيب شخص ما بنزلة برد ، حافظ على مسافة.

 

 

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