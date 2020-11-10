الأعراض والعلاج .. كل ما تريد معرفته عن البرد والأنفلونزا

تأتى نزلات البرد والإنفلونزا فى مقدمة المشكلات الصحية التى تنتشر خلال فصل الشتاء، لذا نقدم لكم أهم المعلومات التي يجب معرفتها عن نزلات البرد و الإنفلونزا وطرق العلاج والوقاية لكل منهما ،وذلك وفقا لما أورده موقع " medlife " .

نزلات البرد

نزلات البرد هي مرض شائع جدا ، وغالبا ما نتجاهله باعتباره جزء طبيعي من تغيير الفصول .

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تشمل أعراض نزلات البرد :

التهاب الحلق

احتقان الصدر

الصداع والعطس

سيلان الأنف

وتؤثر نزلات البرد على البالغين والأطفال على حدٍ سواء ، ومن المتوقع أن تهدأ أعراض نزلات البرد في غضون يومين ولا تتطلب أي تدخل طبي جاد، إلا إذا استمرت فترة أطول .

طرق العلاج والوقاية: من الأفضل الراحة ، وتناول الأطعمة المطبوخة في المنزل ، وشرب الكثير من السوائل الطبيعية الدافئة للتغلب على هذه المشكلة الصحية.

الانفلونزا

الأنفلونزا ليست مرضًا صحيًا خطيرًا مثل نزلات البرد ، لكن لا ينبغي تجاهلها، وهي مرض تنفسي معدي يسببه فيروس يسمى الانفلونزا. يمكن أن يكون خفيفًا أو شديدًا أيضًا.

على غرار البرد ، يعاني مريض الإنفلونزا من آلام في الجسم والتهاب الحلق والحمى والصداع وما إلى ذلك ، وهذه كافية لتدمير الموسم.

طرق العلاج والوقاية:

حافظ على نظافة الجهاز التنفسي ، أي اغسل يديك بشكل متكرر لتجنب جراثيم الإنفلونزا والبكتيريا، تمرن يوميًا لتقوية مناعتك، حافظ على فمك مغطى بيديك عند السعال أو العطس، إذا أصيب شخص ما بنزلة برد ، حافظ على مسافة.