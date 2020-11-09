لماذا ينصح الأطباء بتلقي لقاح الإنفلونزا في ظل كورونا ؟ .. دراسة تجيب

أكدت دراسة جديدة، أن الحصول على لقاحات الإنفلونزا قد يكون إحدى الطرق للحد من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا 19 COVID بعد التعافي.





ونصح مدير AIIMS ، الدكتور Randeep Guleria الأشخاص أيضًا بالحصول على لقاحات الإنفلونزا الوقائية.





وحسب موقع "timesofindia"، أنه مع ارتفاع التلوث وانخفاض درجة الحرارة وازدياد الازدحام، يجب أن يحصل كل شخص معرض للخطر ومن لديه فيروس كورونا COVID-19 طويل، على التطعيم ضد الإنفلونزا لتقليل شدة أعراض ما بعد الشفاء وكذلك للحماية من عدوى الإنفلونزا؟.





وكشفت الدراسة عن بعض فوائد الحصول على لقاح الإنفلونزا وكيف يمكن أن يقلل من خطر إصابتك بالمرض هذا العام بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا.





وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن أن يستمر المرضى في إظهار الأعراض بما في ذلك السعال والبرد والحمى وآلام الجسم وعلامات الأنفلونزا ، بعد فترة طويلة من التعافي من فيروس كورونا COVID-19، وفي بعض الحالات يمكن أيضًا الشعور بضيق التنفس والتهابات الصدر.





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وأضاف الباحثون أن لقاح الإنفلونزا الذي يحارب العدوى الفيروسية، يمكن أن يحميك من العلل الإضافية ويقلل من أعراض الزكام أو الأنفلونزا في الوقت الحالي، ويمكن أن يقلل أيضًا من مشاكل الضائقة التنفسية المزمنة التي تحدث بشكل شائع في الوقت الحالي.





ويوصي الأطباء بضرورة حصول الأشخاص من جميع الأعمار على التطعيمات في الوقت المناسب، وخاصة أولئك المعرضين للخطر.





وتعتبر النساء الحوامل والرضع والأطفال والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من حالات موجودة مسبقًا معرضين لخطر أكبر وبالتالي يوصى باللقاحات أكثر من غيره.





وتشير دراسة نُشرت في مجلة ScienceDirect أيضًا إلى أن التطعيم الفعال يمكن أن يبني مناعة فطرية وقد يقلل من خطر حدوث مضاعفات في الجهاز التنفسي المرتبطة بالوباء.