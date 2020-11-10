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فن

لاميتا فرنجية في أحدث جلسة تصوير مع ابنها وزوجها.. شاهد

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:45 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران

خضعت الفنانة اللبنانية  لاميتا فرنجية ، لجلسة تصوير جديدة، بصحبة نجلها جاستن وزوجها رجل الأعمال فريدي مخرز.


ونشرت " لاميتا فرنجية" الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "ليس ما لدينا في الحياة .. ولكن من نمتلكه في حياتنا هو المهم💙"


يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".


وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.


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