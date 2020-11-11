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اقتصاد

اتحاد الغرف: تحديد مواعيد عمل المحال التجارية يعيد الانضباط للشارع المصري

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:16 ص
المحال التجارية
المحال التجارية
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ولاء عبد الكريم
أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن تحديد مواعيد غلق المحال التجارية يساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظات على إعادة الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى.


وقال المهندس إبراهيم العربي إن هناك تنسيقا بين اتحاد الغرف والحكومة من خلال وزارة التنمية المحلية على وضع رؤية متكاملة لمواعيد غلق المحال التجارية بما يتناسب وطبيعة كل محافظة والأنشطة التجارية المختلفة.


وأضاف أن الاتحاد من جانبه قام باستطلاع رأي جميع الغرف، وهناك ترحيب من القطاع التجاري بوضع ضوابط لفتح وغلق المحال التجارية والتي تستهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج والحفاظ على المرافق العامة للدولة من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وتوفير الطاقة وإعطاء فرصة لجهود هيئات النظافة والأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية للقيام برفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة، ويساعد الأجهزة الأمنية على ضبط الأمن، كما يساعد أيضا على توطيد الروابط الأسرية والاجتماعية.


وتابع: "علينا أن نتبع سنة الله في أرضه، حيث أمرنا في كتابة الكريم "وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا".


وكان مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية قد تقدم بمقترح إلى مجلس الوزراء يتضمن فتح المحال التجارية بدءا من الخامسة صباحا، على أن يتم إغلاقها الساعة 11 مساءً صيفا و10 مساء شتاءً، وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وتكون مواعيد الإغلاق يومي الخميس والجمعة الساعة 12 مساء صيفا و11 مساء شتاء.


ويتضمن مقترح اتحاد الغرف التجارية تحديد مواعيد إغلاق المطاعم والكافيهات بالمناطق الساحلية في الساعة الواحدة صباحا صيفا وشتاء، وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، على أن يكون الإغلاق في الثانية صباحا يومي الخميس والجمعة.


بينما ستكون مواعيد إغلاق المطاعم والكافيهات في غير المناطق الساحلية "شاملة التي داخل المولات التجارية" في الساعة الواحدة صباحا صيفا والثانية عشرة شتاء وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، على أن يكون الإغلاق في الثانية صباحا صيفا والواحدة صباحا شتاء يومي الخميس والجمعة.


 ويتضمن مقترح الاتحاد أن تكون مواعيد الفتح للورش المقلقة للراحة والأعمال الحرفية من الساعة الثامنة صباحا، ومواعيد الإغلاق في الساعة السادسة مساء صيفا والخامسة مساء شتاء.

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