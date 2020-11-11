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حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بقليوب

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:38 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي وأجرة ميكروباص على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي السريع بمنطقة قلما التابعة لمركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية ، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم فيما قامت إدارة المرور برفع اثار حادث السيارتين لفتح الحركة المرورية أمام المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
وتلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارا من العميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية يفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم بعد كوبرى قلما على الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية إتجاه القاهرة وعلى الفور تم الانتقال لموقع الحادث ونقل المصابين لمستشفى قليوب ورفع وتجنيب السيارتين لفتح الطريق أمام المسافرين.
وبالفحص تبين إصابة كل من "محمد ع إ" 53 عاما دندنا طوخ اشتباه كسر بالساق اليسرى والحوض وتم تحويله لمستشفى قليوب التخصصي  و"عبد الرحمن ن ع" 33 عاما مصاب بجروح وكدمات بالجسم و"هانم م م" 60 عاما مصابة بجروح بالرسغ الأيمن و"سيد م ع"، 55 عاما مصاب بكدمات بالجسم و"محمد ج أ"، 57 عاما مصاب بكدمات وسحجات بالجسم وجميعهم من مقيمى احدى قرى مركز طوخ.

وتم عمل جميع الإسعافات الأولية والإشاعات اللازمة للمرضى وتم تحويل المصاب الأول إلى مستشفى معهد ناصر وخروج جميع المصابين بعد تحسن حالتهم الصحية، وتولت النيابة التحقيق.

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