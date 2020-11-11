ليس لها علاقة بكورونا.. الحكومة: تطبيق المواعيد الجديدة لـ غلق المحلات والمقاهي 1 ديسمبر

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إنه سيتم إعلان قرار تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي والورش الحرفية خلال أيام قليلة.





وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن قرار مواعيد غلق المجال التجارية دائم ولا علاقة له بـ كورونا".





وتابع نادر سعد:" ردود فعل إيجابية بالتوجه نحو مواعيد محددة لغلق المحال التجارية والمحلات والمقاهي والمطاعم والكافيهات ".





وأكمل نادر سعد:" حكومات متعاقبة كانت تدرس قرار غلق المحال التجارية في مواعيد محددة ولكن سيتم تطبيق هذا الأمر حاليا ".





واضاف نادر سعد:" درسنا القرار من كل جوانبه وسيتم تطبيق مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي من 1 ديسمبر المقبل ".