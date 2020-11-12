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رياضة

أمير عابد يعلق على فيديو «هي دي كورة»: مش بضايق منه والناس بتقابلني في الشارع تتصور معايا بسببه ..فيديو

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:11 ص
أمير عابد لاعب فريق
أمير عابد لاعب فريق المقاولون العرب،
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حسام الحارتي

علق أمير عابد، لاعب فريق المقاولون العرب، على الفيديو الشهير لـ علاء عبد العال المعرف بـ  «هي دي كورة»، عندما كان مدربًا لفريق الداخلية، عقب هزيمة فريقه من المقاولون العرب، في أحد المواسم السابقة.



وأضاف أمير عابد، خلال لقائه بالإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن حديث علاء عبد العال عنه في الفيديو الشهير، أثار جدلًا واسعًا واستخدمه الجماهير على السوشيال ميديا على سبيل «الممازحة»، موضحًا أن تداول الفيديو لم يتسبب في حالة من الإزعاج له، بينما تسبب في حالة من الضيق لـ علاء عبد العال.



وتابع أن الفيديو تسبب في الكثير من المواقف بالشارع آخرها عندما كان في أحد المولات الشهيرة، وقابله أحد الجماهير وطلب التقاط الصور التذكارية معه، ثم فيديو يقول فيه «هي دي كورة»، إلا أن الظهير الأيمن للمقاولون العرب رفض منعًا لمضايقة علاء عبد العال، خاصة وأنه انزعج من تداول هذا الفيديو.



واختتم «الفيديو بقى بيضايق كابتن علاء عبد العال وأنا مابحبش أزعله علشان كده أنا رفضت».

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