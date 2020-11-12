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أخبار العالم

الصين تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا في الـ24 ساعة الأخيرة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:58 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت هيئة الصحة الوطنية في الصين، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن إحدى الحالات الجديدة كانت عدوى محلية في تيانجين، مشيرة إلى أن الحالات الـ14 المتبقية وافدة.

وفي وقت سابق، بدأت السلطات الصينية إجراء فحوص جماعية تشمل 4,75 ملايين شخص في مدينة كاشغار والمناطق المحيطة بها في مقاطعة شينجيانغ، عقب الإبلاغ عن إصابة فتاة تبلغ من العمر 17 عاما وتعمل في مصنع للملابس، بفيروس كورونا.

ونجحت الصين، التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى أواخر العام الماضي، في السيطرة على انتشاره داخليا إلى حد كبير، وذلك عبر إجراءات الإغلاق والقيود على السفر وإجراء فحوص على نطاق واسع، لكن حالات تفش متفرقة لا تزال تظهر في بعض المناطق.

وتتباهى بكين بقدرتها على إجراء فحوص سريعة، مع حرص الحزب الشيوعي على إظهار البلاد بصورة المنتصر على الفيروس، في الوقت الذي تكافح فيه دول كثيرة للحد من انتشاره وتعاني تبعات إجراءات الإغلاق التي تفرضها.

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