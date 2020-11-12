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موعد تطعيم لقاحات كورونا.. هانى الناظر يكشف

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:15 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث السابق، إن عام 2021 سيكون العام الذى سيشهد انحسارا فى أعداد الإصابات بكورونا على مستوى العالم، مشيرا إلى أن السبب هو وجود مجموعة لقاحات جميعها فى المراحل الأخيرة، ومعظمها نتائجها مبشرة.

وأضاف "الناظر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بالفترة الأخيرة يتم متابعة اللقاح الأمريكي كأطباء منذ شهور، حيث إنه يسير بخطوات جيدة.

وتابع أن بداية تطعيم هذا اللقاح ستكون قريبة وخلال أسابيع، لافتا إلى أن التطعيم الصيني جيد جدا ويسير بخطوات ثابتة، حيث إن مصر حاليا متعاقدة مع الجانب الصيني والنتائج مبشرة.

وتابع أنه من أجل عدم التعرض لموجة ثانية من فيروس كورونا يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية، "إذا أخدنا الموضوع بلا مبالاة احتمال كبير الأعداد تزيد وخصوصا فى فصل الشتاء".

وأكد أن الأعداد فى إصابات كورونا خلال الأسبوعين السابقين قد زادت أكثر من السابق، حيث إن هناك زيادة تدريجية يتم ملاحظتها كل يوم، ووصولها إلى 230 حالة فى اليوم، بعدما كانت 80 فقط فى اليوم.

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