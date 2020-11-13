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فن

برفقة ريد وان ومهيرة عبد العزيز.. محمد رمضان من أحدث ظهور.. شاهد

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:47 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام صورة له .

 وعلق محمد رمضان على الصورة قائلا:"يوم رائع مع صديقتي الاعلامية الكبيرة والممثلة الصاعدة ماهيرا و الموزع الموسيقي العالمي #ريد_وان @mahiraabdelaziz @redone #ثقة_في_الله_نجاح".


وتصدر الفنان محمد رمضان، مؤشرات البحث جوجل بعد إعلانه عن شرائه سيارته الجديدة من نوع "رولزرويس كولينان 2020".


ونشر محمد رمضان صورة له مع السيارة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وعلق رمضان قائلا: "أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان 2020 بلاك بادچ شكرًا الاخوة الأردنيين أصحاب معرض إليت للسيارات بدبي على حسن الاستقبال وسرعة الإنجاز في العمل، وشكرًا على هذه النمرة المميزة".



وكانت أحدث أعمال محمد رمضان كليب "يا حبيبي" مع المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.

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