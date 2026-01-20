قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد العزيز جمال

أسعار الكهرباء بكافة الشرائح المنزلي والتجاري، تهم الكثيرون حيث ثبتت الحكومة سعر كيلو وات الكهرباء دون أي زيادة تخفيفا على المواطن منذ فترة كبيرة.

ظلت أسعار الكهرباء ثابتة خلال الفترة الماضية تحديدا منذ سبتمبر 2024، رغم الضغوط الاقتصادية والمالية التي تواجهها الدولة في قطاع الطاقة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه لن يتم اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن زيادات أسعار الكهرباء أو الوقود قد تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.

وشدد رئيس الوزراء على أن أي زيادة جديدة في أسعار الخدمات المقدمة من الدولة للمواطنين لن تتم بشكل مفاجئ، موضحًا أن الحكومة سبق وأن أعلنت بشكل واضح عن زيادة أسعار البنزين قبل تطبيقها أكتوبر الماضي، مع تحديد الفترة الزمنية التي ستُطبق خلالها الزيادة قبل تنفيذ القرار.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الهدف الحالي للحكومة هو خفض معدلات التضخم لتصل إلى نحو 8% خلال العام الجاري، مؤكدًا عدم اتخاذ أي قرارات جديدة قد تسهم في رفع معدلات التضخم مرة أخرى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أسبوعي لرئيس الوزراء.

ما هي أسعار الكهرباء؟

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة في تصريحات سابقة ، أن أسعار الكهرباء لم تشهد أي زيادة، موضحًا أن الدولة تدعم القطاع بما يصل إلى 190 مليار جنيه. .

أسعار الكهرباء

ويأتي هذا التأكيد الحكومي بالتزامن مع استمرار العمل بالتعريفة الحالية التي تم تطبيقها بدءًا من فاتورة شهر سبتمبر 2024، والتي تعكس استهلاك شهر أغسطس.

وقد نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أسعار الكهرباء الجديدة التي تغطي الاستخدام المنزلي والتجاري.

ما هي أسعار شرائح الكهرباء؟

وفقًا لما أعلنه الجهاز، فإن أسعار شرائح الكهرباء ثابتة كما هي تشمل تقسيمات محددة للاستهلاك المنزلي والتجاري، بهدف ضمان عدالة التوزيع والدعم التدريجي للمستهلكين.

أسعار شرائح الكهرباء المنزلي

الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو واط): 68 قرشًا

الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو واط): 78 قرشًا

الشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 كيلو واط): 95 قرشًا

الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو واط): 155 قرشًا

الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو واط): 195 قرشًا

الشريحة السادسة (من 0 إلى 1000 كيلو واط - بدون دعم): 210 قروش

الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو واط): 223 قرشًا

ما هي أسعار شرائح الكهرباء في العداد التجاري؟

وفيما يخص العدادات التجارية، تم تحديد الأسعار بناءً على شرائح مختلفة، تراعي طبيعة النشاط التجاري وحجم الاستهلاك:

من 0 إلى 100 كيلو واط: 85 قرشًا

من 0 إلى 250 كيلو واط: 168 قرشًا

من 0 إلى 600 كيلو واط: 220 قرشًا

من 601 إلى 1000 كيلو واط: 227 قرشًا

من 0 لأكثر من 1000 كيلو واط: 233 قرشًا

كم سعر الكيلو واط في العداد الكودي؟

يُعامل العداد الكودي بنفس أسعار الشرائح المنزلية، حيث يتم محاسبة المستهلك وفقًا للاستهلاك الفعلي وضمن نفس الفئات. 

وتُحسب أسعار شرائح الكهرباء في العداد الكودي بناءً على الكمية المستهلكة دون تمييز، وهو ما يتيح عدالة في التوزيع.

سعر كيلو الكهرباء للمصانع

بالنسبة للقطاع الصناعي، فإن سعر كيلو الكهرباء للمصانع يختلف وفقًا لنوع النشاط والاستهلاك، ووفقًا لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء جاءت كما يلي :

المصانع على الجهد المتوسط 138.9 قرش لكل كيلووات ساعة.

-المصانع على الجهد المنخفض بـ150 قرشا لكل كيلووات ساعة.

مع استقرار أسعار شرائح الكهرباء على هذا النحو، تعزز الحكومة من فرص النمو الاقتصادي عبر ضمان استمرار التيار للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية. 

كما أن ثبات الأسعار يعكس حرص الدولة على حماية المواطن من أعباء مالية إضافية خلال المرحلة الراهنة، التي تتسم بتقلبات عالمية في سوق الطاقة.

أسعار شرائح الكهرباء العداد الكارت

أما فيما يخص العدادات مسبوقة الدفع (العداد الكارت)، فإن حساب أسعار شرائح الكهرباء يتم آليًا بناءً على الشرائح المعلنة، وتتيح تلك التقنية للمستهلكين متابعة استهلاكهم بدقة والتحكم في الفاتورة الشهرية.

رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت 

يشغل بال العديد من المواطنين في مختلف المحافظات سبب خصم عداد الكهرباء أبو كارت، سواء كان هناك أقساط مستحقة أم لا.

أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن عملية الخصم تتم عند شحن العدادات مسبقة الدفع "أبو كارت"، وذلك وفقًا لقواعد ورسوم محددة يتم تطبيقها على جميع المشتركين، حتى في حالة عدم وجود أقساط على العداد.

تفاصيل خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع

وفقًا لما أعلنته الشركة، يتم خصم مبالغ مالية من رصيد عداد الكهرباء "أبو كارت" بشكل مباشر عند تجاوز حدود معينة من الاستهلاك الشهري. وجاءت هذه المبالغ على النحو التالي:

  • خصم 22 جنيهًا عند تجاوز الاستهلاك 100 كيلووات/ ساعة
  • خصم 139 جنيهًا عند تجاوز الاستهلاك 650 كيلووات/ ساعة
  • خصم 270 جنيهًا عند تجاوز الاستهلاك 1000 كيلووات/ ساعة

ويتم تطبيق هذه الرسوم تلقائيًا من قيمة الرصيد الموجود داخل العداد، وهو ما جعل بعض المشتركين يعتقدون خطأ أن هناك أقساط مفروضة على العدادات، بينما في الحقيقة هي رسوم استهلاك معتمدة رسميًا.

خصم خدمة العملاء وفقًا لشرائح الاستهلاك

إلى جانب رسوم الاستهلاك، يتم خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد بشكل شهري وفقًا للشريحة التي يقع ضمنها المستهلك. وقد حُدِّدت هذه المبالغ كالتالي:

  1. الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات: 1 جنيه
  2. الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات: 2 جنيه
  3. الشريحة الثالثة حتى 200 كيلووات: 6 جنيهات
  4. الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات: 11 جنيهًا
  5. الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات: 15 جنيهًا
  6. الشريحة السادسة من 651 حتى 1000 كيلووات: 25 جنيهًا
  7. الشريحة السابعة أكثر من 1000 كيلووات: 40 جنيهًا

رسوم العدادات المغلقة

أكدت الشركة القابضة للكهرباء أن هناك خصمًا آخر يتم في حال عدم وجود استهلاك أو في حالة إغلاق المكان طوال الشهر، وهو ما يعرف بنظام “المقروء بصفر”،/ ويقوم العداد بخصم 9 جنيهات شهريًا بشكل تلقائي عند عدم تسجيل أي استهلاك

أسعار الكهرباء التضخم ما هي أسعار شرائح الكهرباء أسعار شرائح الكهرباء المنزلي أسعار شرائح الكهرباء في العداد التجاري سعر كيلو الكهرباء للمصانع كم سعر الكيلو واط في العداد الكودي رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

