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محافظات

إحالة للنيابة العسكرية.. إزالة تعديات على 175 متر أرض زراعية في نبروه

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 03:16 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه تمت إزلة فورية لتعدي علي مساحة ١٧٥ متر مربع ارض زراعية بقرية درين، في اطار اعمال الوحدات المحلية للتصدى فورا لاي محاولات مستجده للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية والبناء بالمخالفة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير المقدم من السيد رضا قويطة رئيس مركز ومدينه نبروه.

وأشار  محافظ الدقهلية الى ان اعمال الازالة الفورية لأية محاولات للشروع فى التعدى أو البناء المخالف تتم  بالتنسيق مع مراكز الشرطة، ومديرية الزراعة، والإدارات والجمعيات الزراعية التابعة.

وأكد المحافظ أنه كلف رؤساء الوحدات المحلية بعدم الاكتفاء بتحرير محاضر للمخالفين وان يتم احالتهم الى النيابة العسكرية.

واضاف انه يتابع يوميا اعمال الوحدات المحلية  التصدى الكامل الحازم لأية حالات تعدى على الأراضى الزراعية واملاك الدولة او البناء بالمخالفة تنفيذا للقانون .
إحالة للنيابة العسكرية.. إزالة تعديات على 175 متر أرض زراعية في نبروه
إحالة للنيابة العسكرية.. إزالة تعديات على 175 متر أرض زراعية في نبروه
إحالة للنيابة العسكرية.. إزالة تعديات على 175 متر أرض زراعية في نبروه
إحالة للنيابة العسكرية.. إزالة تعديات على 175 متر أرض زراعية في نبروه
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