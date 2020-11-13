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أخبار العالم

مستشار بالبيت الأبيض: إدارة ترامب تعمل وكأنه سيتولى فترة رئاسية ثانية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:20 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أحمد محرم
صرح المستشار التجاري للبيت الأبيض، بيتر نافارو، لموقع "فوكس بيزنس" بأن العمل يجري في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكأنه سيتولى فترة رئاسية ثانية. 

ويأتي تصريح "نافارو" في ظل رفض الرئيس، وعدد من كبار المسئولين الموالين له، الاعتراف بشرعية نتائج الانتخابات "شبه النهائية" التي فاز فيها الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأضاف نافارو أنه وحتى إعلان نتائج الانتخابات رسميًا ويفصل القضاء في الطعون المقدمة عليها، يجري العمل في الإدارة الأمريكية على افتراض أن ترامب سيتولى فترة ثانية، وأي حديث عن فوز بايدن هو مجرد تكهنات خلافية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسئولين أمريكيين أنه لم تتوافر لديهم أي أدلة على تلاعب بالأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نافين صحة مزاعم الرئيس دونالد ترامب وأنصاره حول تزوير الانتخابات لصالح الرئيس المنتخب جو بايدن.

وفي بيان مشترك صدر عن الحكومة الأمريكية وعدد من مسئولي شركات الأمن الإلكتروني ممن شاركوا في تأمين وسائل التصويت، جاء أن الانتخابات الرئاسية هذا العام كانت الأكثر أمانًا في التاريخ الأمريكي.

وأوضحت الوكالة أن هذا البيان هو أكبر وأهم خطوة حتى الآن للرد على تشكيك ترامب في نزاهة الانتخابات، وتأكيد إضافي لصحة ما ذكره خبراء الانتخابات ومسئولي الولايات بشأن عدم وقوع تجاوزات واسعة النطاق أثناء عملية التصويت وفرز الأصوات.

وأضاف البيان "نعرف أن هناك مزاعم عارية من الصحة وشائعات حول العملية الانتخابية، ونؤكد لكم أننا واثقون لأقصى درجة في أمان ونزاهة انتخاباتنا، ويجب ان تكونوا أنتم كذلك أيضًا".

وتابعت الوكالة أن البيان صدر عن وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، ونشره على حسابه بموقع تويتر مدير الوكالة كريس كريبس، بعد ساعات من نشر وكالة "رويترز" تحقيقًا جاء فيه أن كريبس أفضى إلى زملائه بتوقعه أن يقيله ترامب من منصبه. 
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