سفير مصر في توجو: رفع حالة الاستعداد قبل استقبال منتخب مصر

قال حسام حسين، سفير مصر في توجو، إنه من المقرر خضوع بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم فور وصولهم إلى توجو، لفحوصات كورونا.





وأكد حسام حسين في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «ترتيبات الإقامة والانتقالات خاصة بالجهاز الطبي والفني بالمنتخب الوطني».

وتابع: «تم تطهير وتعقيم أماكن إقامة منتخب مصر وبعثته والجميع يعرف حجم منتخب الفراعنة».



