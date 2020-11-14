سفير مصر في توجو: رفع حالة الاستعداد قبل استقبال منتخب مصر

قال حسام حسين، سفير مصر في توجو، إنه من المقرر خضوع بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم فور وصولهم إلى توجو، لفحوصات كورونا.
وأكد حسام حسين في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «ترتيبات الإقامة والانتقالات خاصة بالجهاز الطبي والفني بالمنتخب الوطني».
وتابع: «تم تطهير وتعقيم أماكن إقامة منتخب مصر وبعثته والجميع يعرف حجم منتخب الفراعنة».
كشف حسام حسين،عن أسباب تأجيل البطولة المجمعة في توجو وإقامة مباراة توجو ومصر.
وأكد حسام حسين : "السلطة التوجولية ترفض استضافة أي بطولات منذ انطلاق أزمة كورونا".
وأوضح: "الفارق بين البطولات المجمعة يكون مشاركة عدد من المنتخبات بينما لقاء توجو ومصر هو لقاء وحيد لذلك تم إقامته بشكل طبيعي دون تأجيل".