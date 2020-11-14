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فن

أخويا و بلدياتي... أحمد جمال برفقة ماجد المصري

السبت 14/نوفمبر/2020 - 07:05 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر المطرب أحمد جمال صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام

وظهر أحمد جمال  برفقة  النجم ماجد المصري و علق قائلا : النجم الكبير حبيبي و اخويا و بلدياتي ماجد المصري 

يذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرًا أغنية "من غير مجاملة"، من كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد جمال وتوزيع محمد شفيق.

وكانت شركة "مزيكا" قد  طرحت من قبل لـ أحمد جمال أغنية "قصاد عيونى" من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام.

بالإضافة إلى أغنية "كل سنة وانت طيب" كلمات نور الدين محمد ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو، و"من غير مجاملة" كلمات أمير طعيمة ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى وميكس محمد شفيق.
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