احترمه يحترمك.. طبيب يحذر مرضى السكر من ضعف المناعة

قال الدكتور وائل صفوت، استاذ الباطنة العامة، إن أصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وخاصة مرضى السكر، لأن فيروس كورونا يصيب أصحاب المناعات الضعيفة، ناصحا كل مرضى السكر أن يكونوا في متابعة جيدة والاهتمام بالأكل ومعدل السكر في الجسم، معقبا: "لازم كله يبقي ى مظبوط عند مريض السكر".





وتابع الدكتور وائل صفوت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن مريض السكر عندما يحترم مرضه، يقوم بالتالي المرض "السكر" باحترامه، موضحا ان الاهتمام بنوع التغذية والمتابعة سيجعل صحة مريض السكر افضل كثيرا، لافتا الي ان مرضى السكر ينقسموا الى فئتين الفئة الاولى هي التي تحتاج إلى الأنسولين والفئة الثانية التي تحتاج للادوية وكلاهما اكثر اصابة بفيروس كورونا.





وأضاف أن هناك دراسة لفتت إلى أن من بين كل 10 أشخاص أصيبوا بـ كورونا يصاب شخص بالسكر، لافتا الى أن هذا يرجع الى استعداد الشخص نفسه، ويرجع الى الاستعداد الوراثي أو السمنة وغيرها من الأسباب، وذكر أنه في كثير من الأحيان الضغط العصبي والتوتر يكون سببا في الإصابة بالسكر.





ويحتفل العالم يوم 14 نوفمبر من كل عام، باليوم العالمي للسكري، ويقام هذا العام تحت عنوان «الممرضات - الممرضون ومرض السكري»، للتوعية من مخاطر داء السكري.





وتم تحديد ذلك التاريخ من قبل الاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية إحياءً لذكرى عيد ميلاد فردريك بانتنغ الذي شارك تشارلز بيست في اكتشاف مادة الأنسولين عام 1922، وهي المادة الضرورية لبقاء الكثيرين من مرضى السكري على قيد الحياة.





وتهدف حملة هذا العام إلى إذكاء الوعي بشأن الدور الفارق الذي يضطلع به الممرضون والممرضات في دعم المصابين بمرض السكر لذا فإن التثقيف يُعد أمرا حيويا لتزويد طواقم التمريض بالمهارات اللازمة.



