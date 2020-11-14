"مبهج جدا" سامح حسين يتألق في أحدث ظهور

نشر الفنان سامح حسين مجموعة صور جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .





وظهر مرتديًا بنطال رياضي أبيض مع تيشرت باللون السماوى ،وتألق حسين بقصة شعر شبابية مختلفة .





وتلقي تفاعل كبير من جمهوره بالتعليقات جاء بعضها كالأتي : انا بحترمك اوى بجد ممثل شاطر جدا بتمنالك كل الخير .. مبهج جدا .. المحترم ..فناني المفضل .





وكانت أحدث أعمال سامح حسين مسرحية "المتفائل"، على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.

مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، و إخراج إسلام إمام و هي بطولة الفنان سامح حسين، و يشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، و سهر الصايغ، و أشرف عبد الغفور، و مجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، و استعراضات ضياء شفيق، و أغاني طارق علي.