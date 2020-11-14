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فن

"مبهج جدا" سامح حسين يتألق في أحدث ظهور

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:33 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشر الفنان سامح حسين مجموعة صور جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وظهر مرتديًا بنطال رياضي أبيض مع تيشرت باللون السماوى ،وتألق حسين بقصة شعر شبابية مختلفة .

وتلقي تفاعل كبير من جمهوره بالتعليقات جاء بعضها كالأتي :انا بحترمك اوى بجد ممثل شاطر جدا بتمنالك كل الخير .. مبهج جدا  ..المحترم ..فناني المفضل .

وكانت أحدث أعمال سامح حسين مسرحية "المتفائل"، على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.
 
مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، و إخراج إسلام إمام و هي بطولة الفنان سامح حسين، و يشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، و سهر الصايغ، و أشرف عبد الغفور، و مجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، و استعراضات ضياء شفيق، و أغاني طارق علي.
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