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تعرف على أهم مقصد سياحي في العلمين الجديدة بمساحة 370 فدانا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:06 م
المهندس محمد جابر،
المهندس محمد جابر، المشرف على مشروع التكريك بالعلمين
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فرح علاء الخولي
قال المهندس محمد جابر، المشرف على مشروع تكريك البحيرات بجهاز مدينة العلمين الجديدة، إن الأعمال البحرية في المدينة مكونة من 3 أجزاء، أولها الحواجز البحرية، وبحيرة شرقية وبحيرة غربية، وعدد الحواجز 11 حاجزا بالتعاون مع شركة المقاولون العرب.


وأضاف المهندس محمد جابر، خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن البحيرة الشرقية في العلمين الجديدة تبلغ مساحتها مليونا و554 ألفا و30، أي حوالي 370 فدانا، وتعمل بها 5 شركات مختلفة، وسيتم افتتاحها في العام القادم 2021.


وأوضح أن الأنشطة التي تكون متاحة في البحيرة كل الأنشطة المائية لتصبح مقصدا سياحيا كبيرا، لافتا إلى أنه تم انعقاد الكثير من المسابقات في تلك البحيرة.


وأكد مدير جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه تم إنشاء محطة تحلية مياه، وتنتج 150 ألف مكعب يوميا، وتخدم 700 ألف نسمة، لافتا إلى أنهم يستهدفون أن يصل قاطني مدينة العلمين في 2025 لمليون ساكن، منوها إلى أنه جار تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية لمختلف المستويات.


وأشار إلى أن مشروع العالمين الجديدة مر بمراحل مختلفة، آخرها القرار الجمهوري 108 في عام 2018، والذي حدد منطقة عمل تبلغ مساحتها حوالي 478 ألف فدان، وقرار جمهوري آخر رقم 17 في 2020 وهو العمل في المراحل الأخرى لتصل مساحة مدينة العلمين لـ 152 ألف فدان.
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