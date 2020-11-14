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محافظات

لسوء الأحوال الجوية| تعليق الدراسة بمدارس وجامعات الدقهلية غدا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:32 م
الطقس السيئ
الطقس السيئ
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همت الحسينى


قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تعليق الدراسة غدا الاحد بالمدارس والجامعات بنطاق محافظة الدقهلية، وذلك نظرا لسوء الاحوال الجوية، و حرصا على سلامة أبنائنا التلاميذ و الطلاب، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار وحفاظا على سلامة الطلاب.

يذكر ان الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة قد قرر تعطيل الدراسة للطلاب والعمل بالجامعة للعاملين الاداريين بمختلف القطاعات نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وشهدت الدقهلية منذ قليل هطول امطار غزيره ورعد وبرق وثلوج مما ادى لسقوط شجرة على سياره وعرقله مرورية.
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