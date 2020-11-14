أخطاء ترتكبها أثناء تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا .. تعرف عليها

لقد تسبب فيروس كورونا COVID-19 في خسائر فادحة، بينما يعمل العلماء والمهنيون الطبيون من أجل إيجاد علاج محتمل للعدوى ، كان عامة الأشخاص يلعبون دورهم في احتواء انتشار الفيروس ليس فقط من خلال الحفاظ على التباعد ، ولكن أيضًا اتخاذ مختلف التدابير الاحترازية اللازمة، ومع ذلك عند القيام بذلك ، قد تكون هناك فرصة أن تفعل ذلك بطريقة خاطئة.





إليك بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الأشخاص، عن قصد أو عن غير قصد ، أثناء حماية أنفسهم من الفيروس التاجي كورونا





يفترض الكثير من الأشخاص أنهم إذا كانوا في المنزل، فهم في مأمن من الفيروس، على الرغم من أن البقاء في المنزل هو وسيلة لتجنب العدوى ، إلا أنه لا يوجد ضمان بأنك آمن ومحمي جيدًا ، خاصة عندما تعيش مع شخص مصاب، بالنظر إلى أن المرض ينتشر بسهولة بين الأشخاص الموجودين في الداخل ، المرتبطين بشكل وثيق وفي أماكن سيئة التهوية ، فلا يوجد افتراض أنك في مأمن من الفيروس عند التواجد في المنزل.





وحسب موقع "timesofindia"، خلال فترات الإغلاق، عزل الكثير من الأشخاص أنفسهم اجتماعيًا في منازلهم، وهو أمر جيد، ومع ذلك بينما اختاروا عدم الخروج، إلا أنهم لم يترددوا في تنظيم التجمعات في المنزل ، مما يزيد فقط من خطر الإصابة بالفيروس، في حين أنه لا توجد طريقة يمكنك من خلالها مراقبة مكان تواجد أصدقائك وأحبائك قبل أن يتواصلوا معك ، فلا يمكنك بالتأكيد افتراض أنهم بأمان للتواجد معهم.





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على الرغم من أنك قد تكون قد توليت عناية إضافية وحافظت على التباعد الاجتماعي أثناء تواجدك في العمل أو أعمال أخرى ، ولكن بمجرد عودتك إلى المنزل ، من المهم أن تعزل نفسك لمدة أسبوعين على الأقل، إنه ليس فقط من أجلك، ولكنه مهم أيضًا للأشخاص من حولك، وخاصة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.