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مرأة

طريقة عمل فتة دجاج بالصلصة البيضاء

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:00 ص
طريقة عمل فتة دجاج
طريقة عمل فتة دجاج بالصلصة البيضاء
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أسماء عبد الحفيظ

يقدم الشيف الشربيني طريقة مبتكرة لعمل فتة الدجاج بالصلصة البيضاء بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي لعشاق الدجاج.

يقدم الشيف

مقادير فتة دجاج بالصلصة البيضاء

صدور دجاج
بصل
جزر
كرفس
حبهان
ورق لورا
أرز
عيش محمص
ثوم
زبادي
خل
مرقة
ملح فلفل اسمر
كزبرة خضراء

طريقة تحضير فتة دجاج بالصلصة البيضاء

* على النار، يوضع الأرز مع الزبدة وورق اللورا والحبهان والسمنة ومرقة وملح وفلفل، ويترك على نار هادئة حتى ينضج

* يقطع العيش إلى مكعبات ويقلى في زيت غزير ساخن حتى يحمر

* يحمر العيش في الزيت

الصلصة البيضاء

* تذوب الزبدة في طاسة على النار مع ثوم مفروم حتى تحمر، ثم تضاف الكريمة اللباني مع الزبادي ويقلب جيدا، ثم يرفع من على النار

* تقدم الفتة مع الصلصة البيضاء وتزين برشة من كزبرة خضراء

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