لمواجهة الشائعات... طلاب من أجل مصر تنظم ندوة تثقيفية بجامعة دمنهور

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بجامعة دمنهور، اليوم السبت، ندوة تثقيفية بعنوان المخاطر والتحديات والتهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري بحضور، اللواء أركان حرب محمود خليفة المستشار العسكري للأمين العام لجامعة الدول العربية ومحافظ الوادى الجديد سابقًا.

وإستهل اللقاء بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم ثم بعرض فيديو تسجيلي من إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة عن إنجازات الدولة المصرية خلال الـ 6 سنوات الماضية،ثم كلمة الدكتورة أمل مهران عميد كلية التربية التي رحّبت فيها بالحضور وأكدت أن كلية التربية تتشرف دائمًا بتنظيم مثل هذه الندوات التي تهتم بالجانب الفكري للطلاب واصطفافهم دفاعًا عن الوطن ومواجهة الشائعات.

وبدأ الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية الباسلة لما تبذله من دور عظيم فى مواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه الأمن المصرى، كما قدم الشكر لأسرة طلاب من أجل مصر على تنظيم الندوات التي تهدف إلى ترسيخ الولاء والانتماء للوطن.

وأكد رئيس الجامعة، أن الشبـــــــاب هم مصدر قوة مصر وأشار إلى تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2016 م للشباب،وعام 2017 عامــــــا للمرأة ، وعام 2018 لمتحدى الإعاقة .

وشدد عبيد صالح، على أهمية التوعية من مخاطر حروب الجيل الرابع واستهداف الدولة وأمنها المجتمعي ويرجع إستهداف مصر إلى موقعها الجغرافى المتميز ومنهم من قال بسبب التسليح العالمى ومنهم من قال بسبب أن المصريين يد واحدة .

وقام اللواء أركان حرب محمود خليفة، بتوضيح مفهوم القوة الشاملة للدولة المصرية وتطور أجيال الحروب وصولًا للحروب الإلكترونية التي تستهدف الفكر وزعزعة أمن الأسرة المصرية ومحاربة الشائعات والتصدي لها.





وأكد على أهمية الترابط الأسرى لهزيمة ما يحاك للوطن من مؤامرات للهزيمة النفسية.

وأشار إلى أهمية دور ثورة 30 يونيـــو فى إنقاذ مصر .





كما تناول الخطر المتمثل فى التحديات الخارجية والتي يمكن إجمالها فى كلمه ( P.S.T.E.L ) والتى تتمثل فى :

التحديات السياسية (P) – Political Threatness، التحديات الإجتماعية (S) – Social Threatness

، التحديات التكنولوجية (T) – Technological Threatness، التحديات الإقتصادية (E) – Economic Threatness، التحديات القانونية (L) – Law Threatness، وكل هذه التحديات التى تتمثل فى مؤامرات وتكتلات سياسية ومشكلات مجتمعية وطائفيةوالثروة والتكنولوجيا التى تستهدف الشباب لسرقة وقتهم وطاقتهم الإيجابية .

وفى نهاية اللقــــــاء أكد رئيس الجامعة على الدور الفعال الذى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الواعى الشجاع فى مواجهة كل هذه التحديات والعبور بمصر إلى بر الأمــــان.

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