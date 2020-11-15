ريزفاني تطرح rezvani hercules 6x6 برتبة دبابة مصفحة .. فيديو وصور

طرحت شركة ريزفاني rezvani عملاق صناعة rezvani tank وهي هركليز بيك أب الجديدة rezvani hercules 6x6 . عملاق صناعة السيارات الأمريكية دبابتها المصفحة الشهيرةوهي قانونية للطرق وكشفت الشركة مؤخرا عن سيارةالجديدة بنظام دفع سداسي









rezvani hercules 6x6 البيك أب مزودة بعدد من محركات فيات كرايسلر، أهمهم محرك 8 سلندر هيمي معدل من دودج ديمون dodge demon وأضافت ريزفاني سوبرتشارجر جديد مع ازدياد سعة المحرك إلى 7000 سي سي لتصل القوة الإجمالية إلى 1300 حصان.





صرحت الشركة بأن rezvani hercules 6x6 هي أقوى مركبة سداسية العجلات في العالم، مع إمكانية تفعيل الدفع الثنائي والرباعي والسداسي عند الحاجة، وتشمل مواصفات البيك أب جلود نابا للمقصورة ومقابض أبواب مكهربة للحماية من السرقة وإضاءة ليلية .





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