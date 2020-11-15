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سيارات

ريزفاني تطرح rezvani hercules 6x6 برتبة دبابة مصفحة .. فيديو وصور

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:03 ص
rezvani hercules
rezvani hercules 6x6
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اشرف عطية
طرحت شركة ريزفاني rezvani عملاق صناعة السيارات الأمريكية دبابتها المصفحة الشهيرة rezvani tank وهي قانونية للطرق وكشفت الشركة مؤخرا عن سيارة هركليز بيك أب الجديدة بنظام دفع سداسي rezvani hercules 6x6 .


rezvani hercules 6x6 البيك أب مزودة بعدد من محركات فيات كرايسلر، أهمهم محرك 8 سلندر هيمي معدل من دودج ديمون dodge demon وأضافت ريزفاني سوبرتشارجر جديد مع ازدياد سعة المحرك إلى 7000 سي سي لتصل القوة الإجمالية إلى 1300 حصان.

صرحت الشركة بأن rezvani hercules 6x6 هي أقوى مركبة سداسية العجلات في العالم، مع إمكانية تفعيل الدفع الثنائي والرباعي والسداسي عند الحاجة، وتشمل مواصفات البيك أب جلود نابا للمقصورة ومقابض أبواب مكهربة للحماية من السرقة وإضاءة ليلية .

rezvani tank سعر

تبدأ أسعار ريزفاني هركليز بيك أب rezvani hercules 6x6 من 225,000 دولار؛ أي ما يعادل 3 ملايين و500.000 جنيه مصري للفئة الأساسية دون جمارك أو أي مصاريف إضافية، ويقفز السعر إلى 325,000 دولار أي حوالي 5 ملايين و70.000 جنيه لأعلى فئة 7000 سي سي . 
ريزفاني تطرح rezvani hercules 6x6 برتبة دبابة مصفحة .. فيديو وصور
ريزفاني تطرح rezvani hercules 6x6 برتبة دبابة مصفحة .. فيديو وصور
ريزفاني تطرح rezvani hercules 6x6 برتبة دبابة مصفحة .. فيديو وصور
ريزفاني تطرح rezvani hercules 6x6 برتبة دبابة مصفحة .. فيديو وصور
ريزفاني تطرح rezvani hercules 6x6 برتبة دبابة مصفحة .. فيديو وصور
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