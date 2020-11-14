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سيارات

مواصفات وأسعار شيري أريزو 5 في السوق المصرية.. صور

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:54 م
صدى البلد
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أماني نوار
تنتمي شيري اريزو 5 لفئة السيارات السيدان ، وهي مزودة بمحرك مكون من 4 إسطوانات سعة 1500 سي سي ، ويولد 114 حصان ، كما ان عزم الدوران أقصى 114 نيوتن / متر تتصل بناقل حركة سباعي السرعات .

ووفقا للتقارير المعلنة عن شيري فهي تعتمد على منظومة الجر الامامي ، والتي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة في مدة تستغرق 11.5 ثانية ، كما يبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات ، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم .

وتقدم سيارات شيري أزيرو 5 موديل 2021 الفئة الأولى مانيزال بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها الوسائد الهوائية ونظام الفرامل المانعة للانغلاق abs ، وتوزيع إلكتروني للفرامل .

كما أن السيارة تحتوي على مجموعة من التجهيزات والكماليات ، ومنها جنوط رياضية 16 بوصة ، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED ، ومرايات جانبية كهربائية وحساسات ركن خلفية ، ومثبت سرعة .

وزودت سيارات شيري اريزو 5 2015 ، والفئة الثانبة «Baseline» وهي مزودة بكافة المواصفات الموجودة بالفئة السابقة ، بالإضافة إلى بعض التجهيزات والكماليات من أبرزها بجانب ناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك .

ودعمت طرازات شيري أريزو 5 الفئة الثالثة H L بنفس المواصفات والمواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة ، إضافة إلى بعض الكماليات ، ومنها فتة سقف ، وكاميرا خلفية ، وشاشة وسائط 7 بوصة، وفرش جلد، وخاصية إنذار عدم ربط حزام الأمان لكرسي السائق، وغيرها .

سعر سيارات شيري  "أريزو 5" موديل 2021 الفئة الأولى «M/T» بلغت 169.9 ألف جنيه، والفئة الثانية «A/T Baseline» نحو 188 ألف جنيه في السوق المحلية.
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