مواصفات وأسعار شيري أريزو 5 في السوق المصرية.. صور

تنتمي شيري اريزو 5 لفئة السيارات السيدان ، وهي مزودة بمحرك مكون من 4 إسطوانات سعة 1500 سي سي ، ويولد 114 حصان ، كما ان عزم الدوران أقصى 114 نيوتن / متر تتصل بناقل حركة سباعي السرعات .



ووفقا للتقارير المعلنة عن شيري فهي تعتمد على منظومة الجر الامامي ، والتي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة في مدة تستغرق 11.5 ثانية ، كما يبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات ، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم .



وتقدم سيارات شيري أزيرو 5 موديل 2021 الفئة الأولى مانيزال بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها الوسائد الهوائية ونظام الفرامل المانعة للانغلاق abs ، وتوزيع إلكتروني للفرامل .



كما أن السيارة تحتوي على مجموعة من التجهيزات والكماليات ، ومنها جنوط رياضية 16 بوصة ، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED ، ومرايات جانبية كهربائية وحساسات ركن خلفية ، ومثبت سرعة .



وزودت سيارات شيري اريزو 5 2015 ، والفئة الثانبة «Baseline» وهي مزودة بكافة المواصفات الموجودة بالفئة السابقة ، بالإضافة إلى بعض التجهيزات والكماليات من أبرزها بجانب ناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك .



ودعمت طرازات شيري أريزو 5 الفئة الثالثة H L بنفس المواصفات والمواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة ، إضافة إلى بعض الكماليات ، ومنها فتة سقف ، وكاميرا خلفية ، وشاشة وسائط 7 بوصة، وفرش جلد، وخاصية إنذار عدم ربط حزام الأمان لكرسي السائق، وغيرها .



سعر سيارات شيري "أريزو 5" موديل 2021 الفئة الأولى «M/T» بلغت 169.9 ألف جنيه، والفئة الثانية «A/T Baseline» نحو 188 ألف جنيه في السوق المحلية.

