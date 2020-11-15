تسريب صور نيسان قشقاي nissan qashqai 2021 الشكل الجديد المنتظر طرحها في مصر .. صور

نيسان قشقاي nissan qashqai 2021 الشكل الجديد و الذي من المنتظر ان يكون تستعد شركة نيسان عملاق صناعة السيارات اليابانية لطرح سيارتها الجديدةو الذي من المنتظر ان يكون جديد ا كليا من حيث الحجم و التجهيزات .









السيارة نيسان قشقاي nissan qashqai 2021 الشكل الجديد ستكون متاحة بخيارين للمحركات و هم محرك 1300 سي سي تيربو مع ١٤٠ حصان او ١٦٠ و المحرك متصل بفتيس دبل كلتش سريع الاستجابة بتبريد زيت و ليس فتيس جاف .





الشكل المسرب من نيسان قشقاي nissan qashqai 2021 الشكل الجديد يلغى كل التوقعات السابقه ويؤكد انه شكل يستحق الانتظار غالبا خصوصا مع تلافى العيوب السابقة ومن المتوقع ان يصل هذا الشكل الي مصر بحلول منتصف عام 2021 .





جدير بالذكر ان نيسان طرحت مؤخرا السيارة نيسان باثفايندر 2021 nissan pathfinder الجديدة كليا ولم ترصد الكاميرات التجسسية السيارة المرتقبة سوى مرتين، إلا أن هذا كان كافيًا ليكشف مصمم محترف تمويها ببراعة ويرينا صورا تخيلية للتصميم المحتمل الذي تخفية نيسان .





تأتي نيسان باثفايندر 2021 nissan pathfinder بتصميم وبمقدمة مختلفه عن الموديل الحالي، مع الشبك الأمامي واسع يأخذ حرف U بدلا من V، وصورت المصابيح الأمامية لتشبه لغة تصميم جينيسيس genesis .





تنتشر خطوط التصميم المنحنية على كامل هيكل نيسان باثفايندر 2021 nissan pathfinder وأصبحت أقواس العجلات أكثر بروزًا والمصابيح الخلفية أصغر.





أظهرت ايضا الصور التجسسية للسيارة نيسان باثفايندر 2021 nissan pathfinder من قبل أحجام المصابيح الأمامية والخلفية لذا يجب أن تكون منضبطة في التصميم التخيلي، خلاف بعض تفاصيل التصميم الفنية المخفية بأغطية التمويه.





ولم يتصور المصمم داخلية نيسان باثفايندر 2021 nissan pathfinder و لكن كشفت الصور التجسسية عن شاشة معلومات وترفيه أكبر وشاشة عدادات رقمية للسائق، ولا شك أن الفئات العليا ستحصل على مزايا مساعدة السائق ProPilot من نيسان .