Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تسريب صور نيسان قشقاي nissan qashqai 2021 الشكل الجديد المنتظر طرحها في مصر .. صور

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:59 ص
نيسان قشقاي nissan
نيسان قشقاي nissan qashqai 2021 الشكل الجديد
Advertisements
اشرف عطية
تستعد شركة نيسان عملاق صناعة السيارات اليابانية لطرح سيارتها الجديدة نيسان قشقاي nissan qashqai 2021 الشكل الجديد و الذي من المنتظر ان يكون جديدا كليا من حيث الحجم و التجهيزات . 


السيارة نيسان قشقاي nissan qashqai 2021 الشكل الجديد ستكون متاحة بخيارين للمحركات و هم محرك 1300 سي سي تيربو مع ١٤٠ حصان او ١٦٠ و المحرك متصل بفتيس دبل كلتش سريع الاستجابة بتبريد زيت و ليس فتيس جاف . 

الشكل المسرب من نيسان قشقاي nissan qashqai 2021 الشكل الجديد يلغى كل التوقعات السابقه ويؤكد انه شكل يستحق الانتظار غالبا خصوصا مع تلافى العيوب السابقة ومن المتوقع ان يصل هذا الشكل الي مصر بحلول منتصف عام 2021  

جدير بالذكر ان نيسان طرحت مؤخرا السيارة نيسان باثفايندر 2021 nissan pathfinder الجديدة كليا ولم ترصد الكاميرات التجسسية السيارة المرتقبة سوى مرتين، إلا أن هذا كان كافيًا ليكشف مصمم محترف تمويها ببراعة ويرينا صورا تخيلية للتصميم المحتمل الذي تخفية نيسان .

تأتي نيسان باثفايندر 2021 nissan pathfinder بتصميم وبمقدمة مختلفه عن الموديل الحالي، مع الشبك الأمامي واسع يأخذ حرف U بدلا من V، وصورت المصابيح الأمامية لتشبه لغة تصميم جينيسيس genesis .

تنتشر خطوط التصميم المنحنية على كامل هيكل نيسان باثفايندر 2021 nissan pathfinder وأصبحت أقواس العجلات أكثر بروزًا والمصابيح الخلفية أصغر. 

أظهرت ايضا الصور التجسسية للسيارة نيسان باثفايندر 2021 nissan pathfinder من قبل أحجام المصابيح الأمامية والخلفية لذا يجب أن تكون منضبطة في التصميم التخيلي، خلاف بعض تفاصيل التصميم الفنية المخفية بأغطية التمويه.

ولم يتصور المصمم داخلية نيسان باثفايندر 2021 nissan pathfinder و لكن كشفت الصور التجسسية عن شاشة معلومات وترفيه أكبر وشاشة عدادات رقمية للسائق، ولا شك أن الفئات العليا ستحصل على مزايا مساعدة السائق ProPilot من نيسان .
تسريب صور نيسان قشقاي nissan qashqai 2021 الشكل الجديد المنتظر طرحها في مصر .. صور
تسريب صور نيسان قشقاي nissan qashqai 2021 الشكل الجديد المنتظر طرحها في مصر .. صور
تسريب صور نيسان قشقاي nissan qashqai 2021 الشكل الجديد المنتظر طرحها في مصر .. صور
تسريب صور نيسان قشقاي nissan qashqai 2021 الشكل الجديد المنتظر طرحها في مصر .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات نيسان جوك 2021 nissan juke الشكل الجديد.. صور

تخفيض أسعار نيسان قشقاي 2020 nissan qashqai اليوم في مصر .. صور

أسعار نيسان 2020 nissan اليوم في مصر .. صور

نيسان تجري تغييرًا في أسعار قشقاي 2021 nissan qashqai .. صور

متعددة الاستخدامات.. تصميم تخيلي لـ نيسان باثفايندر 2021

نيسان تطرح باثفايندر 2021 nissan pathfinder الجديدة كليا .. صور

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. أحمد موسى عن إحراق إرهابي نفسه بميدان التحرير: ترتيب إخواني.. مكافحة كورونا: صلاح كان يعاني من آلام بسيطة.. وحسين فهمي يرضع من بزًازة على الهواء

فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن مدينة مصر للألعاب الأولبمية

البطاطس بـ 6 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 15-11-2020

دعاء يغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر

دعاء بعد أذان الفجر من 25 كلمة يغفر الذنوب

وفاة نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريب صور نيسان قشقاي nissan qashqai 2021 الشكل الجديد المنتظر طرحها في مصر .. صور

رسميا.. الوحش الصيني جيتور jetour x70 2021 في مصر.. صور

عصرية وأنيقة.. 10 صور تكشف عن أناقة هايدي موسى في عيد ميلادها