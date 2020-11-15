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محافظات

لتطوير 7 مراكز للأسرة والطفل.. بروتوكول تعاون بين تضامن قنا وصناع الحياة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:02 م
بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين تضامن قنا وصناع الحياه لتطوير
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يوسف رجب

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الحياة وعدد من الجمعيات الأهلية، لتطوير 7 مراكز للأسرة والطفل، بحضور حازم عمر، نائب المحافظ، وكمال شلبي، سكرتير عام المحافظة، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.


وأوضح محافظ قنا، في بيان، الأحد، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة من عمر يوم حتي أربعة سنوات الذي يتم تنفيذه تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن البروتوكول تضمن تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لـ 7 مراكز للأسرة والطفل بتكلفة اجمالية بلغت مليون و750 ألف جنيه مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي تستغرق مدة تنفيذها حوالي 3 شهور من تاريخ توقيع البروتوكول.


وأكد الداودي، ضرورة تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية جنبًا إلى جنب مع القيادات التنفيذية، للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تساهم في تلبية متطلبات واحتياجات المواطنين في القرى والمدن لا سيما القرى الأكثر احتياجًا.


وأشاد محافظ قنا، بهذه المبادرة التي تأتى في إطار من الشراكة والتكامل في الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية من منطلق مسئوليتها الاجتماعية ودورها إلهام في تنمية المجتمع المحلي والاهتمام بقضاياه، لاسيما في قطاع حيوي مثل قطاع الأسرة والنشء لبناء جيل قادر على استكمال مسيرة البناء والعطاء.


وأشار حسين الباز، إلى أن المشروع يتضمن ثلاثة محاور الأول منها خاص برفع كفاءة المقرات وتنفيذ أعمال صيانة وترميم بينما يختص المحور الثاني بتجهيز المقرات ودعمها بالأثاث والمستلزمات اللازمة فيما تضمن المحور الأخير دعم وبناء قدرات ومهارات مقدمي الخدمة  بالمراكز.


وأضاف الباز، بأن الجمعيات الشريكة هي "جمعية تنمية المجتمع بهو - جمعية التنمية الشاملة بنجع الحفيان- جمعية لواء الإسلام لتنمية المجتمع- جمعية تنمية المجتمع بدندرة- جمعية تنمية المجتمع بالعليقات- جمعية تنمية المجتمع بالمحروسة- الجمعية الخيرية الإسلامية بقوص".


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لتطوير 7 مراكز للأسرة والطفل.. بروتوكول تعاون بين تضامن قنا وصناع الحياة
لتطوير 7 مراكز للأسرة والطفل.. بروتوكول تعاون بين تضامن قنا وصناع الحياة
لتطوير 7 مراكز للأسرة والطفل.. بروتوكول تعاون بين تضامن قنا وصناع الحياة
لتطوير 7 مراكز للأسرة والطفل.. بروتوكول تعاون بين تضامن قنا وصناع الحياة
لتطوير 7 مراكز للأسرة والطفل.. بروتوكول تعاون بين تضامن قنا وصناع الحياة
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