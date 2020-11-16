فرنسية تشهر إسلامها بأسوان.. شاهد



قامت سيدة فرنسية بإشهار إسلامها خلال احتفالية أهالي جزيرة «هيسا» في أسوان ، وسط أجواء مليئة بالفرحة والبهجة.





وقال صابر عسكر من قرية الكرور بمدينة أسوان 38 عامًا أن زوجته تدعى مانو وهى فرنسية الجنسية، وبعد دخولها الإسلام غيرته لأونتي، وتعني قمر باللغة النوبية، وتبلغ من العمر 26 عامًا.





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وأوضح بأنه يعمل في مجال السياحة والحديقة الدولية بأسوان، ولديه نبذات كثيرة عن حضارته وتاريخه وتعرف عليها أثناء عمله، كما أنه تعرف عليها منذ حوالي سنتين.





وأول لقاء جمع بينهما بقرية غرب سهيل ، وبدأت روابط العلاقة تتعمق وتصبح أقوى بجزيرة هيسا حيث أنه كان يرافقها بجولتها لكي تتعرف على الطبيعة الخلابة بالقرى النوبية، والعادات والتقاليد الأصيلة التي يتبعها الأهالي المعروفين بطيبتهم وحسن استقبالهم للضيوف.





وكانت قد استكملت الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان أعمال إنشاء السور الخارجى لعملية تأهيل مصرف السيل داخل نطاق مدينة أسوان.





وقال المهندس محمد عبد الرؤوف مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان بأنه جارى تنفيذ التشطيبات النهائية لعملية إنشاء محلات ذات طابع حضارى على مصرف ومخر سيل أسوان الرئيسى بهدف إعطاء طابع جمالى وحضارى على المصرف والحفاظ على مجرى السيل من التلوث والتعديات.





وأجرى مدير الإدارة جولة ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية على أرض الواقع برفقة المهندس مصطفى الرشيدى مهندس العملية، ولا سيما أن خطة الإدارة تهدف لإضفاء الشكل الجمالي على المنطقة المحيطة، وتحقيق الإصحاح البيئى بتنفيذ هذه الأعمال بشكل دورى ومستمر.





وتابع المهندس محمد عبد الرؤوف أن الأعمال التى يتم تنفيذها تشتمل تأهيل مصرف السيل الرئيسى بأسوان كيلو ٥.٣٥٠ وبطول ٣٠٠ متر أمام عزبة النهضه بمنطقة كيما.





وأعطى المهندس محمد على الشروني، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بأسوان توجيهاته لرفع درجة الإستعداد والتجهيز الجيد .