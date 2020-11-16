Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فرنسية تشهر إسلامها بأسوان.. شاهد

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:58 ص
فرنسية تشهر اسلامها
فرنسية تشهر اسلامها بأسوان.. شاهد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
قامت سيدة فرنسية بإشهار إسلامها خلال احتفالية أهالي جزيرة «هيسا» في أسوان، وسط أجواء مليئة بالفرحة والبهجة.  

وقال صابر عسكر من قرية الكرور بمدينة أسوان 38 عامًا أن زوجته تدعى مانو وهى فرنسية الجنسية، وبعد دخولها الإسلام غيرته لأونتي، وتعني قمر باللغة النوبية، وتبلغ من العمر 26 عامًا. 


وأوضح بأنه يعمل في مجال السياحة والحديقة الدولية بأسوان، ولديه نبذات كثيرة عن حضارته وتاريخه وتعرف عليها أثناء عمله،  كما أنه تعرف عليها منذ حوالي سنتين. 

وأول لقاء جمع بينهما بقرية غرب سهيل ، وبدأت روابط العلاقة تتعمق وتصبح أقوى بجزيرة هيسا حيث أنه كان يرافقها بجولتها لكي تتعرف على الطبيعة الخلابة بالقرى النوبية، والعادات والتقاليد الأصيلة التي يتبعها الأهالي المعروفين بطيبتهم وحسن استقبالهم للضيوف.  

وكانت قد استكملت الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان أعمال إنشاء السور الخارجى لعملية تأهيل مصرف السيل داخل نطاق مدينة أسوان.

وقال المهندس محمد عبد الرؤوف مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان بأنه جارى تنفيذ التشطيبات النهائية لعملية إنشاء محلات ذات طابع حضارى على مصرف ومخر سيل أسوان الرئيسى بهدف إعطاء طابع جمالى وحضارى على المصرف والحفاظ على مجرى السيل من التلوث والتعديات.

وأجرى مدير الإدارة جولة ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية على أرض الواقع برفقة المهندس مصطفى الرشيدى مهندس العملية، ولا سيما أن خطة الإدارة تهدف لإضفاء الشكل الجمالي على المنطقة المحيطة، وتحقيق الإصحاح البيئى بتنفيذ هذه الأعمال بشكل دورى ومستمر.

وتابع المهندس محمد عبد الرؤوف أن الأعمال التى يتم تنفيذها تشتمل تأهيل مصرف السيل الرئيسى بأسوان كيلو ٥.٣٥٠ وبطول ٣٠٠ متر أمام عزبة النهضه بمنطقة كيما.

وأعطى المهندس محمد على الشروني، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بأسوان توجيهاته لرفع درجة الإستعداد والتجهيز الجيد .
فرنسية تشهر إسلامها بأسوان.. شاهد
فرنسية تشهر إسلامها بأسوان.. شاهد
فرنسية تشهر إسلامها بأسوان.. شاهد
فرنسية تشهر إسلامها بأسوان.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لتحقيق إدارة أفضل للمياه.. رى أسوان تعقد ندوات تعريفية بنظام الرى الحديث.. شاهد

رى أسوان: إنشاء محلات ذات طابع جمالى على أعمال تغطية مخر السيل .. شاهد

رى أسوان تواصل تنفيذ أعمال تأهيل الترع لرفع كفاءتها.. صور

ري أسوان تواصل تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع.. شاهد

رى أسوان تستكمل أعمال تنفيذ مشروع تأهيل الترع القومى.. صور

إنشاء محلات ذات طابع حضاري على مصرف السيل بـ أسوان.. صور

ترشيحاتنا

لمرضى السكر وضعف المناعة.. 3 بدائل صحية للحلويات

الأولى لم تنتهي.. عوض تاج الدين يفجر مفاجأة بشأن موجة كورونا الثانية.. فيديو

حتحوت يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن إصابة محمد هاني.. فيديو

بعد الإعلان عن مسلسله الجديد.. الجمهور يطارد يوسف الشريف

بـ الأوف شولدر.. هنا شيحة بإطلالة تبرز خسارتها للوزن.. شاهد

مكنش عندي أمل أوصل المستشفى.. إبراهيم فايق يروي تفاصيل مرضه لأول مرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في غضون 100 يوم.. طفل عمره 4 أعوام يفقد والديه بسبب وباء كورونا

ع الضيق.. شاهد احتفالات مهرجان ديوالي بالفيديو كونفرانس والشوارع الفارغة.. صور

بجنيه واحد.. أسرع وصفة لتكثيف الشعر في المنزل