علاج منزلي للبواسير الداخلية بـ حيل سريعة

تعتبر البواسير من أكثر الحالات الطبية شيوعًا بين الكثير من الأشخاص، ويمكن تقسيم البواسير إلى نوعين: البواسير الداخلية والبواسير الخارجية، لا يتطلب الباسور الخارجي عادة علاجًا محددًا إلا إذا أصيب بتجلط حاد أو يسبب إزعاجًا للمرضى وفي الوقت نفسه ، يمكن علاج البواسير الداخلية منخفضة الدرجة بشكل فعال من خلال الأدوية والإجراءات غير الجراحية مثل ربط الشريط المطاطي والعلاج بالتصليب.





وأفاد موقع "pubmed" بأنه على الرغم من أن استئصال البواسير لا يزال يمثل الدعامة الأساسية للبواسير المتقدمة والبواسير المعقدة ، الا انه تم إدخال العديد من العمليات الجراحية طفيفة التوغل بما في ذلك استئصال البواسير Ligasure وربط الشريان البواسير بتوجيه دوبلر وتثبيت البواسير بالتدبيس في الممارسات الجراحية من أجل تجنب آلام ما بعد استئصال البواسير.





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علاج البواسير الداخلية

توجد البواسير الداخلية داخل المستقيم بحيث لا يمكنك رؤيتها أو الشعور بها عادةً، ولكن يشعر البعض بألالم لأن لديك القليل من أعصاب الإحساس داخل هذه المنطقة.

تشمل أعراض البواسير الداخلية:

دم على البراز أو على ورق التواليت بعد المسح أو في حوض المرحاض، الأنسجة التي تنتفخ خارج فتحة الشرج (تدلي)، قد يؤلمك ذلك غالبًا عند التبرز، قد تتمكن من رؤية البواسير المتساقطة على شكل نتوءات رطبة وردية أكثر من المنطقة المحيطة بها هذه عادة ما تعود إلى الداخل من تلقاء نفسها. حتى لو لم يفعلوا ذلك ، فيمكن دفعهم برفق إلى مكانهم.





ويمكن أن تصبح كل من البواسير الداخلية والخارجية بواسير متخثرة، و هذا يعني أن جلطة دموية تتشكل داخل الوريد، و لا تعتبر البواسير المصابة بالجلطة خطيرة ، ولكنها يمكن أن تسبب ألما شديدا والتهابا.





أما علاج البواسير الداخلية و التقليل من الإلتهاب فيمكنك استخدم الكمادات الباردة ولف كيسًا باردًا بمنشفة واجلس عليه لتقليل الالتهاب وتهدئة المنطقة لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة في كل مرة، تجنب الإجهاد أو الجلوس على المرحاض لفترات طويلة من الزمن لأنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على البواسير، ثم استخدم منتجًا لا يحتاج إلى وصفة طبية، يمكنك أيضًا استخدام تحميلة طبية للبواسير الداخلية.





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علاج طبيعي للبواسير

أكد موقع Webmd، أن عادة ما تختفي أعراض البواسير من تلقاء نفسها ستعتمد خطة علاج طبيبك على مدى شدة الأعراض.





حاول ألا تجهد نفسك أثناء حركات الأمعاء، شرب المزيد من الماء يمكن أن يجعل الأمر أسهل قد تجعلك حمامات المقعدة الدافئة لمدة 20 دقيقة عدة مرات في اليوم تشعر بتحسن كما يمكن لأكياس الثلج أن تخفف الألم والتورم. العلاجات المنزلية يمكن للتغييرات البسيطة في نمط الحياة أن تخفف غالبًا أعراض البواسير الخفيفة خلال 2 إلى 7 أيام من خلال إضافة الألياف إلى نظامك الغذائي وتناول المكملات الغذائية والأطعمة التي لا تحتاج إلى وصفة طبية مثل الفاكهة والخضروات والحبوب،

العلاجات غير الجراحية مثل الكريمات والأدوية الأخرى التي لا تستلزم وصفة طبية تخفف الألم والتورم والحكة.

العلاجات الجراحية إذا كان لديك بواسير كبيرة ، أو إذا لم تساعد العلاجات الأخرى ، فقد تحتاج إلى جراحة،يمكن لطبيبك استخدام المواد الكيميائية أو الليزر أو ضوء الأشعة تحت الحمراء أو الأربطة المطاطية الصغيرة للتخلص منها إذا كانت كبيرة بشكل خاص أو استمرت في العودة ، فقد يحتاج طبيبك إلى إزالتها بأداة حادة تسمى مشرط.





جدير بالذكر ان المعلومات الواردة في هذا التقرير هي عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع متخصصة ولكنها لا تغني عن إستشارة الطبيب المختص عند الشعور بأعراض الإصابة بـ البواسير.



