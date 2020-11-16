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ديني

سلسلة رؤية للفكر المستنير.. سلاح الأوقاف لحماية الوطن من جماعات التطرف والإرهاب

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:54 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن حماية الوطن من أساسيات الأديان الكلية وأن سلسلة رؤية التي تطلقها وزارة الأوقاف مع وزارات للثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة تستهدف حماية الوطن من الجماعات المتطرفة الإرهابية وترسيخ مبدأ المواطنة والتعايش السلمي ونشر ثقافة التسامح والحوار واحترام الثقافات الحضارية المختلفة والاستخدام الأمثل والرشيد للمياه.  

وقال وزير الأوقاف إن التعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة في أفضل حالاته التاريخية لإعلاء قيمة الوطن، لافتا إلى أن هناك تنسيق تام بين كل أفرع الوزارات المعنية. 

 وأشار وزير الأوقاف إلى أن إصدارات الهيئة المصرية للكتاب والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والجهات الوطنية تنتقي المادة العلمية لخدمة البعد الديني والوطني، وقال نأمل أن تكون علامة فارقة في التعليم والمعرفة وتكوين المعرفة الصحيحة للدين والثقافة. 

 وقال: "إن الإعداد قائم لترجمة هذه السلسلة إلى الأجنبية والفرنسية وذلك بثقل مصر ومكانتها والدور المأمول منها"، منوها بأن المركز الثقافي المصري في موريتانيا طلب منه تزويده بسلسلة رؤية والتي تم طباعة سبعة كتب منها وأنه سيتم الانتهاء من العشرة كتب خلال فترة وجيزة جدا، معربا عن أمله في ارتفاع عدد الإصدارات إلى 20 إصدارا قبل نهاية العام.

من ناحية أخرى وزعت وزارة الأوقاف مجموعات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير على مديريات التعليم في المحافظات، لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المضللة، حيث استقبل حامد الشريف مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، الدكتور محمد عزت محمد، مدير مديرية أوقاف أسوان اليوم الأحد، وسلمه 37 مجموعة من مجموعات سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة، تشتمل كل مجموعة على عشرين كتابًا، ليتم توزيعها على مكتبات المدارس (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية).

كما استقبل يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية حيث أهدى وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية وكيل وزارة التربية والتعليم وسلمه 37 مجموعة من مجموعات سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، كما سلم الشيخ عاصم  قبيصي مدير مديرية الأوقاف بأسيوط الدكتور محمد السيد محمد عبد الله مدير عام مديرية التربية والتعليم بأسيوط، وسلمه 37 مجموعة من مجموعات سلسلة (رؤية) للفكر المستنير.


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