.برجك يكشف حقيقتك..هل أنت سائق محترف أم لا ؟

تختلف طريقة قيادة السيارات من شخص لآخر فهناك من يفضل القيادة الهادئة و من يقود السيارة بسرعة وتهور، و حتى فى نوعية اختيار السيارة سواء كانت سيدان أو هاتشباك وحتى الدفع الرباعي منها، وهنا السبب يعود لطباع كل شخصية و التى تتوقف على برج صاحبها، فلكل برج صفاته ومميزاته وعيوبه.





وبحسب خبيرة الابراج "مايا ناجي" نقدم فى هذا التقرير التعرف على طريقة قيادتك للسيارة من خلال برجك.. فهل أنت سائق محترف أم لا ؟





1- برج الحمل

يعرف عنه قلة صبره و الرغبة فى تسارع الأحداث و بالتالى عن التعرض لأشخاص يقودون ببطء، يفضل السير بسرعة هربًا من الزحام، لأنه قد يصل الأمر معه للتصادم مع الخرين، وعلى الجانب الأخر تظهر شخصيته القوية في قيادته للسيارة بثبات وبدون تردد.

2- برج الثور

يتصف بالعقلانية و عينه دائمًا على الطريق وبالتالي لا يوجد أي شيء تركيزه وانتباهه و يقود بشكل آمن، إلا أنهم لا يستطيعون ركن السيارة بسهولة.

3- برج الجوزاء يتميز بالقدرة على ضبط الأمور، فهم مبدعون بالقيادة بالرغم من قيامهم بالكثير من الأمور فى آن واحد داخل السيارة، مثل تناول الطعام وفت القيادة.





4- برج السرطان

يقدم على أي تصرف متهور خلال القيادة، فهو مسؤول ويلتزم بالقوانين ولا يتجاوز حدود السرعة، إلا أنه لايتعامل مع الانتقادات بشكل جيد من قبل السائقين على المحيطين به الطريق.





5- برج الأسد

يتميز أصحاب هذا البرج بالذكاء وروح القيادة التي تجعلهم متحكمين بحالة الطريق بالاضافة الى قدرتهم على توقع تصرفات الغير.





6- برج العذراء يحب الالتزام بالقوانين وينعكس ذلك على قيادته، كما أنه يعشق الإطلاع المستمر على قواعد المرور، ويجب عليه الحذر أثناء القيادة خوفًا من إنقلاب الأمر للعكس تمامًا، ويتميز برج العذراء باهتمامه الكبير بمظهر وشكل السيارة لذلك يحرص على صيانتها بشكل دوري.

7- برج الميزان يتصف بالهدوء إلا أنه أحيانا قد يفقد أعصاب بسبب إزدحام المرور، ولكنه يتميز بتعاونه مع السائقين الأخرين، و يسمح بمرور أحدهم بدلًا منه، وكما يتميز بمهارته فى القيادة. 8- برج العقرب يتصف بالخيال الواسع الذي يجعله يركز في كل تفاصيل الطريق، كما يجيد التصرف في المواقف الصعبة، ويتميز بالتركيز الشديد و الحذر أثناء القيادة، ولكنه يحتاج للتحكم أكثر في أعصابه في حالة استفزازه.





9- برج القوس يعرف عنه حبه للسرعات العالية، لهذا تراهم يسيرون بسرعات جنونية اذا سنحت لهم الفرصة، و رغم ذلك أخطاءهم قليلة.





10- برج الجدي يفضلون الهدوء أثناء القيادة و بالتالى تفادى أى عقبات متوقعة، و رغم ذلك لا يستغرقوا وقتًا طويلًا في رحلاتهم.



11- برج الدلو من أبرز صفاته سرعة بديهته وحبه للمغامرة، لذلك يفضل الطرق الصعبة التى تحتاج للكثير من التركيز العالى، إلا أنهم متهورين وبحاجة لبعض الحكمة والهدوء أثناء القيادة لسرعة غضبهم وعشقهم للسرعة الطائشة.





12- برج الحوت