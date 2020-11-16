عملاء الإخوان.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون جمال عيد ومدحت الزاهد

هاجم رواد السوشيال ميديا الكاتب جمال عيد واصفينه بعميل الإخوان الإرهابي وزميله مدحت الزاهد.









قال أحد رواد السوشيال ميديا: "لازال الإرهابي جمال عيد يحاول إرضاء أسياده والجماعة الإرهابية في كل مكان على حساب استقرار وأمن البلد من أجل حفنة من الدولارات".





وأضاف: "كمان زميله مدحت الزاهد دخل في نفس المنظومة وبعزف نفس اللحن النشاز لإرضاء الجماعة الإرهابية وخداع المصريين بالادعاءات الكاذبة والتحريض على نشر الفوضى والخراب في المجتمع".





وقال آخر: "يا جمال ياعيد أنت ومدحت الزاهد .. إنتم مرفوضين من الرأي العام والمجتمع ولا تستحقوا سوى لعنات التاريخ التي سترافقكم طول حياتكم.. لأن التاريخ لن يذكر لكم سوى افتراءاتكم وكذبكم وعمالتكم وخيانتكم".





وأضاف: "مدحت الزاهد يلعب دور العميل المزدوج للجماعة الإرهابية وأصحاب مخططات نشر الفوضى والهدم من أعداء مصر في الخارج .. حركاتك مکشوفة و ادعاءاتك باطلة.. وكذبك مفضوح.. کفی کفی کفی كل المصريين رافضينك اسما وموضوعة زي ما الحياة السياسية لفظتك".





وقال آخر: "نداء إلى من يهمه الأمر.. ألا تستحق الخيانة والعمالة للجماعة الإرهابية وأصحاب مخططات الفوضى وهدم الدولة وقفة جادة مع العملاء والخونة وأعداء الوطن والمصريين".