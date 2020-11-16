الأوقاف تنهي خدمة إمام بمطروح لتبنيه أفكارا متطرفة

أنهت إدارة الموارد البشرية بمديرية أوقاف مطروح اليوم خدمة أحمد عواد أحمد محمد إمام وخطيب بمديرية أوقاف مطروح لتبنيه أفكارًا لا تتسق وفهم صحيح الدين .

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف مطروح على جميع الإدارات التابعة ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

وحذرت الوزارة من أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه كل من يثبت انضمامه إلى جماعة محظورة أو تبنيه فكرًا متطرفًا , أو قيامه بأعمال تحريضية أو تخريبية ولو عبر صفحات التواصل الاجتماعي









من ناحية أخرى قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عمل دورات توعوية لجميع العاملين بالأوقاف تحت عنوان: "الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل"، وتتضمن هذه الدورات: وسائل وإيجابيات التعامل الجيد مع مواقع التواصل ومخاطر ومحاذير التعامل مع مواقع التواصل وأخلاقيات التعامل مع مواقع التواصل وآلية كشف صفحات ومواقع أهل الشر وخطورة التعامل معها.





وأكدت الوزارة في بيان لها أنها ستعلن موعيد هذه الدورات خلال أيام فور الانتهاء منها ووضع ضوابطها وشروطها.



