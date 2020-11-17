حب وسلام.. حكاية فرنسية أشهرت إسلامها وتزوجت من نوبي على أرض أسوان.. شاهد

واقعة أسعدت كثيرين لتتصدر الساحة على صفحات التواصل الاجتماعي وعبر شبكات الإنترنت، تمثلت فى إشهار سيدة فرنسية إسلامها خلال احتفالية أهالي جزيرة «هيسا» في أسوان، وسط أجواء مليئة بالفرحة والبهجة.





للتعرف على تفاصيل الحكاية ... أشار صابر عسكر من قرية الكرور بمدينة أسوان 38 عامًا أنه التقى فتاة فرنسية تسمى "مانو" تبلغ من العمر 26 سنة، وذلك خلال عمله فى مجال السياحة قبل ثلاث سنوات، ثم تطورت العلاقة بينهما ليتزوجها بعد أن عشقت أسوان وجمال بلاد النوبة وأخلاق أهل هذه البلدة، ثم بعد فترة أكدت رغبتها فى اعتناق الدين الإسلامى، وبعد دخولها الإسلام غيرته لأونتي، وتعني قمر باللغة النوبية.





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وعن أول لقاء جمع بينهما قال صابر عسكر إن أول لقاء بينهما كان بقرية غرب سهيل ، وبدأت روابط العلاقة تتعمق وتصبح أقوى بجزيرة هيسا حيث إنه كان يرافقها بجولتها لكي تتعرف على الطبيعة الخلابة بالقرى النوبية، والعادات والتقاليد الأصيلة التي يتبعها الأهالي المعروفين بطيبتهم وحسن استقبالهم للضيوف.





وجاء إشهار إسلامها بعد حبها لزوجها واعتناقها الإسلام رغبة فى ذلك دون إكراه أو إجبار من زوجها المسلم، وهو ما جاء ردًا على واقعة إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول بفرنسا.





وأضاف أنه أطلق على زوجته اسم "أونتى" بعد إسلامها وتعنى القمر باللغة النوبية، مؤكدًا أنها كانت تقرأ عن الإسلام منذ فترة ولم يجبرها أحد أو يكرهها على الدخول فى الدين الإسلامى ولكنها اقتنعت به خاصة فى الفترة التى عاشتها فى مصر.





وتابع أنه عندما تعرف عليها، لم يطلب منها اعتناق الإسلام فى بداية الأمر، ولكن إسلامها جاء بعد فترة من زواجهما، وصلت لسنة تقريبًا بعد الزواج، وفى هذه الفترة عاشت زوجته وسط النوبة، وقد تعرفت على العلاقات والعادات والتقاليد الإسلامية ومكارم الأخلاق وغيرها من الصفات الحميدة فى الدين الإسلامى حتى أبدت له رغبتها فى اعتناق الإسلام، لتعلن رغبتها فى الاستقرار بمصر والعيش فى الجنوب مع زوجها.





وأكمل أن إشهار إسلامها كان فى احتفالية كبرى نظمها أبناء النوبة بمنطقة جزيرة هيسا خلال الاحتفال بالمولد النبوى الشريف بحضور الشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف الأسبق فى أسوان، وأحد كبار الشيوخ بالنوبة، وتلقيتُ المباركات والتهنئة من جميع الأهل والأحبة الذين دعوا لنا بالخير.





وأوضح بأنه يعمل في مجال السياحة والحديقة الدولية بأسوان، ولديه نبذات كثيرة عن حضارته وتاريخه وتعرف عليها أثناء عمله.