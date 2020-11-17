هيثم الجندي: مجموعة أوياك التابعة للجيش التركي تستحوذ على الصادرات التركية .. فيديو

قال هيثم الجندي المحلل الاقتصادي ، إن مجموعة اوياك هي مؤسسة ضخمة ومتوغلة في الاقتصاد التركي وتدير صندوق التقاعد للجيش التركي وتشارك في أغلب الصناعات الرئيسية في تركيا، وتمثل حصة كبيرة من صادرات تركية.





وأضاف الجندي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مال وأعمال المذاع علي قناة إكسترا نيوز، أن من الصناعات التي تدخل فيها مجموعة أوياك صناعات الصلب والزراعة والأسمنت والطاقة والبنوك وتقوم بالمزاحمة مع القطاع الخاص بسبب إرساء العقود عليها، مؤكدا أن أردوغان أطاح الأسبوع الماضي بمحافظ البنك المركزي .





وأوضح الجندي ، أن هذا ثاني محافظ للبنك المركزي التركي يتم الإطاحة به بشكل مفاجئ، وكان رئيس البنك ينصاع إ لى الأوامر، ولكن أردوغان لم يجد أفضل منه حتى يكون كبش فداء.



