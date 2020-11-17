موجز السوشيال .. طفلة تدخن الحشيش تثير ضجة ..رسالة قوية من رضوى الشربيني





وأثار هذا الفيديو استياء الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بمحاكمة هذا الشخص .

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، و نستعرضها معكم في السطور التالية:نشر محمد هانى لاعب النادى الأهلى، عدة صور له عبر موقع انستجرام ,من مبارة مصر وتوجو التى انتهت بفوز المنتخب المصرى بهدف دون رد .دشن عدد كبير من جمهور نادى الزمالك هاشتاج افريقيا يازيزو عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " لدعم احمد سيد زيزو نجم الزمالك قبل مبارة الفريق اما النادى الاهلى فى نهأئى دورى ابطال افريقيا .وجهت الإعلامية رضوى الشربينى رسالة إلى متابعيها ونشرت تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".تداول مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لشخص يجبر طفلة على التدخين وقام بالتحرش بها.