قولني كلام لـ تامر حسني تتخطى 7.5 مليون مشاهدة.. فيديو

حققت أغنية "قولني كلام" لـ تامر حسني نجاحا كبيرا وتخطت 7.5 مليون مشاهدة بعد اسبوع من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".





وتقول كلمات الأغنية :" قولّني كَلام أول مره اقوله .. مابقتش انام الليل بطوله أنا روحي فيه و مَقدرش اخبي وهداري ليه قولت اللي في قلبي .. عقلي مني طار أول ما قابلته ده اللي خَد بتار كُل اللي شَغلته .. هو ده يا ناس خلاص حبيبي واعمل ايه هويت يعني مش بأيدي





قبل منه لا محدش فَرقلي أتقابلت بيه قوام قلبي راقلي قَلي هو ده لقيت حُب عُمري ياما استنيناه كان فين من بَدري .. ياعيني عَليه يا سيدي عَلّي عَلّي .. عَلّي شَدني وبقى شَمسي قمري أنا كُنت فين أنا قبل أما اقبلو ده لو يتمنى ايه حالًا يتجابله".



