محمد ابو النور امينًا للحركة الوطنية بالفيوم وصالح جمعة للتنظيم وعضوا بالمكتب السياسي

أصدر رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، قرارين تنظيميين في اطار اعادة هيكلة الحزب وتنظيم العمل بداخله وتضمن القرار الاول تعيين الدكتور محمد ابو النور وكيل كلية التربية بجامعة الفيوم امينا عام للحزب بالمحافظة وصالح جمعه الامين العام الاسبق لجامعة الفيوم والجامعة اليابانية امينًا مساعدا وامينًا للتنظيم بالفيوم وعضوا بالمكتب السياسي .





ونص القرار الاول والذي حمل رقم رقم 53 لسنة 2020 : بعد الاطلاع علي قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته، وبعد الإطلاع علي لائحة النظام الأساسي، وبناء علي ما تم عرضه علينا من الأمين العام للحزب، بتعيين الأستاذ الدكتور محمد عبدالتواب معوض أبو النور أمينا عاما للحزب بمحافظة الفيوم، ويكلف بإعادة تشكيلات أمانة الحزب بمحافظة الفيوم .





كما نص القرار الثاني والذي حمل رقم 54 لسنة 2020 : تعيين صالح سيد جمعة محمود أمينًا مساعدًا وأمينًا للتنظيم بمحافظة الفيوم وعضو المكتب السياسي، على أن يكلف بإعادة تشكيلات أمانة الحزب بمحافظة الفيوم بالتشاور مع أمين عام المحافظة .





واكد الدكتور محمد ابوالنور امين عام الحركة الوطنية المصرية بالفيوم في اول تصريح له عقب توليه منصبه الجديد ان المرحلة المقبلة ستشهد عملا جادا علي اصعده متعددة تستهدف في المقام الاول اعادة هيكلة الحزب بالمحافظة وتفعيل دور القيادات الموجودة في التشكيل الحالي مع ضم كوادر اخري من الشباب والمرأة بهدف توسيع دائرة المشاركة مشددا علي اننا سنعمل لتقدم عمل يحتذي به في كيفية الممارسة الحزبية والسياسية التي تستهدف دعم الدوله ومؤسساتها الوطنية والتقرب من المواطن والاحتكاك بقضاياه اليومية والعمل علي حلها .





ووجه ابو النور الشكر الي الدكتور سمير سيف اليزل الذي تولي العمل في الامانه العامة للحزب بالمحافظة طوال الفترة السابقة مؤكدا علي ان الدكتور سمير سيظل الاستاذ والمرجع لنا جميعا بوصفة واحد من حكماء المحافظة وشيوخها نظرا لما يتمتع به من سيرة طيبة وخبرات طويله في العمل العام علي مدار سنوات طويله جعلت منه رمز من رموز المحافظة وواحد من رجال الدولة الذي يعد وجوده مكسبا لاي كيان .





وايدة في الراي صالح جمعة امين التنظيم بالفيوم وعضو المكتب السياسي بالامانة العامة بالقاهرة مؤكدا علي ان الحزب سيعمل خلال المرحلة المقبلة بالفيوم علي اعادة البناء التنظيمي بشكل اكثر فاعلية وسيتم التركيز علي اختيار كوادر جديدة من الشباب والمراة بجانب الكوادر الموجودة في التشكيل القديم مشددا علي ان الحزب بالفيوم سيقدم باذن الله تجربه جديدة يحتذي بها من خلال صناعة كوادر سياسية وحزبية جديدة شابه وتوفير برامج تدريبية وتأهيلية للتثقيف والتوعية .





وتابع صالح جمعة قائلًا : اود ايضا ان اوجه الشكر والتقدير للدكتور سمير سيف اليزل الامين العام السابق للحزب بالمحافظة علي جهده وعمله الدؤوب خلال المرحلة السابقة والتي تحمل فيها الكثير من الصعاب والتحديات .