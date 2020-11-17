محافظ أسوان يدشن الدفعة الثانية لمشروع إحلال السيرفيس على خطوط سير جديدة ..شاهد

وأقرأ أيضًا :وأكد اللواء أشرف عطية على الإستمرار في خطة المحافظة لإحلال وتجديد سيارات سيرفيس ميكروباص حديثة وحضارية بدلًا من سيارات البيك آب ( الكبود ) وذلك داخل مدينة أسوان وباقى المدن على التوالى من أجل توفير وسائل مواصلات آدامية وآمنة في ظل التسهيلات العديدة التى يتم تقديمها لإحلال السيارات القديمة بسيارات ميكروباص جديدة بمقدم 15 % من قيمة السيارة الجديدة وبفائدة 7,5 % على أن يتم سداد باقى المبلغ بالتقسيط على مدار 5 سنوات والقسط الشهرى شامل التأمين على السيارة ضد الحوادث والسرقة والحريق فترة الـ 5 سنوات ، ومدة سماح 3 شهور .وأوضح محافظ أسوان أنه تم التنسيق بين المحافظة والبنك الزراعى المصرى لتمويل عمليات الإحلال بنسبة 75 % وتوفير سيارات الميكروباص الجديدة حيث أن إجراءات الإحلال لسيارات الكبود متاحة لكافة خطوط السير من خلال قيام مالك السيارة بالتواصل مع إدارة المواقف بديوان عام المحافظة لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة كاملة ليساهم ذلك في تحقيق الرعاية الإجتماعية لملاك مركبات البيك .من جانبه أشار عمران أحمد إلى أنه من ضمن شروط التمويل أن لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة ، وأن يكون المتقدم مقيم داخل محافظة أسوان ، وأن تكون السيارة موديل 2020/2021 ، وأن يتعهد كل مستفيد بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقًا لشروط التعاقد ، مع تقديم كافة التيسيرات .