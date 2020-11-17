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محافظات

محافظ أسوان يدشن الدفعة الثانية لمشروع إحلال السيرفيس على خطوط سير جديدة ..شاهد

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 04:59 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
دشن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدفعة الثانية من مشروع إحلال الميكروباص بدلا من سيارات الكبود لتفريغ المدينة من المظاهر غير الحضارية تضمنت 13 سيارة ميكروباص بتمويل من البنك الزراعى المصرى حيث سيتم تشغيلها فى خط سير إتجاه النفق / المحمودية ، والسيل / المحمودية ، والنفق / الكرور ، بالإضافة إلى السيل / الصداقة القديمة ، والسيل / الشلال وذلك بعد إجراء عمليات الإحلال لسيارات الكبود القديمة بهذه السيارات الحديثة بنفس أرقام اللوحات المعدنية ووفقًا لقواعد قانون المرور ولائحته التنفيذية .

يأتي ذلك إستكمالًا للجهود المتواصلة التى تقوم بها محافظة أسوان لإضفاء الشكل الجمالى لعاصمة الشباب الإفريقى بما يليق بمكانتها السياحية والعالمية .

وحضر فعاليات التدشين عمران أحمد رئيس قطاع البنك بأسوان ، وأيضًا مديرى شرطة المرور والمرافق ، بجانب مدير .

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وأكد اللواء أشرف عطية على الإستمرار في خطة المحافظة لإحلال وتجديد سيارات سيرفيس ميكروباص حديثة وحضارية بدلًا من سيارات البيك آب ( الكبود ) وذلك داخل مدينة أسوان وباقى المدن على التوالى من أجل توفير وسائل مواصلات آدامية وآمنة في ظل التسهيلات العديدة التى يتم تقديمها لإحلال السيارات القديمة بسيارات ميكروباص جديدة بمقدم 15 % من قيمة السيارة الجديدة وبفائدة 7,5 % على أن يتم سداد باقى المبلغ بالتقسيط على مدار 5 سنوات والقسط الشهرى شامل التأمين على السيارة ضد الحوادث والسرقة والحريق فترة الـ 5 سنوات ، ومدة سماح 3 شهور .

وأوضح محافظ أسوان أنه تم التنسيق بين المحافظة والبنك الزراعى المصرى  لتمويل عمليات الإحلال بنسبة 75 % وتوفير سيارات الميكروباص الجديدة حيث أن إجراءات الإحلال لسيارات الكبود متاحة لكافة خطوط السير من خلال قيام مالك السيارة بالتواصل مع إدارة المواقف بديوان عام المحافظة لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة كاملة ليساهم ذلك في تحقيق الرعاية الإجتماعية لملاك مركبات البيك .

من جانبه أشار عمران أحمد إلى أنه من ضمن شروط التمويل أن لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة ، وأن يكون المتقدم مقيم داخل محافظة أسوان ، وأن تكون السيارة موديل 2020/2021 ، وأن يتعهد كل مستفيد بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقًا لشروط التعاقد ، مع تقديم كافة التيسيرات .
محافظ أسوان يدشن الدفعة الثانية لمشروع إحلال السيرفيس على خطوط سير جديدة ..شاهد
محافظ أسوان يدشن الدفعة الثانية لمشروع إحلال السيرفيس على خطوط سير جديدة ..شاهد
محافظ أسوان يدشن الدفعة الثانية لمشروع إحلال السيرفيس على خطوط سير جديدة ..شاهد
محافظ أسوان يدشن الدفعة الثانية لمشروع إحلال السيرفيس على خطوط سير جديدة ..شاهد
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