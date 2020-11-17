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برلمان

ننشر اختصاصات مجلس الشيوخ كما وردت باللائحة الداخلية بعد انتهاء الصياغة النهائية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:43 م
صدى البلد
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ماجدة بدوى
ننشر اختصاصات مجلس الشيوخ، الواردة بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ التي أقرتها لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس بشكل نهائي اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق.


وقال الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل،  إن اللائحة تناولت اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للمادة 248 و249 من الدستور المصرى، تفصيلا بإيضاح معني توسيد دعائم الديمقراطية والمقومات الاساسية للمجتمع وترسيخ النظام الديمقراطى بما هو متفق عليه.


وأكد إسماعيل عتمان، عدم وجود أي تضارب في الاختصاصات بين مجلسي الشيوخ والنواب، مشيرا إلى أن بينهما علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس علي اللوائح، وهو ما تمت مراعاته في مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.


مادة 2 : يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:
  

- تقوية دعائم الديمقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.


- دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.


- دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.


- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.


- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.


- تعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات.


وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.

مادة 3

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:


- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.


- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.


- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.


-  مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.


- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.


ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
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